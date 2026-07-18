盛夏二次元狂欢 香港动漫节2026强势来袭 Sanrio限定联名与人气新品抢先看

在这个充满热情的炎炎夏日，一年一度的二次元盛事——香港动漫电玩节（香港动漫节2026）再度于香港会议展览中心强势登场。作为全亚洲最具影响力的动漫与潮流文化展会之一，今年的动漫节不仅汇聚了各大顶尖动漫、游戏及电玩品牌的硬核新作，现场更准备了无数让人心动的展会限定周边。无论是资深的动漫爱好者，还是热爱打卡拍照的潮流达人，这场全城瞩目的夏日狂欢绝对是今年暑假赴港旅游的重头戏。接下来就为大家精准盘点今年动漫节的重量级看点，带大家一站式拿捏这场限定的二次元快乐。

少女心与复古风的硬核碰撞 Sanrio两大全新香港限定系列震撼首发 每年的动漫节，限定周边往往是无数粉丝拼手速的终极战场。今年，风靡全球的 Sanrio（三丽鸥）再度整活，于展会现场重磅推出两大全新香港限定系列，将软萌的经典角色与独特的美学风格完美融合，直接把现场的氛围感与期待值拉满。 首先引爆全场的是充满神秘色彩的「古埃及系列」。在这个系列中，大家非常熟知的 Hello Kitty、Kuromi（酷洛米）、Cinnamoroll（大耳狗）以及 Pompompurin（布丁狗）等高人气角色，纷纷换上了充满异国情调的古埃及神祇与法老王造型。不管是化身为阿努比斯的软萌角色，还是戴上华丽金色头饰的法老形态，都展现出一种反差感极强的「硬核萌感」。现场不仅有极具收藏价值的限定盲盒与公仔，其细致的做工和独特的复古配色，更是直击收藏控的心灵，绝对是今年动漫节必入的潮流单品。

逆天比例的浪漫美学 长腿婚纱造型挂饰引领潮流新风尚 除了神秘复古的古埃及风，Sanrio 带来的另一个极具创意的全新系列同样在社交平台上引发了极大的回响，那就是让无数少女心彻底疯狂的「长腿婚纱造型挂饰系列」。 这一系列仅由 Hello Kitty、My Melody以及Kuromi三位超人气角色限定登场。设计上大胆打破了传统公仔的Q版身材比例，特别为她们量身打造了极具视觉冲击力的「逆天长腿」造型。当这三位平日里软萌可爱的角色，穿上层次丰富、做工精致的梦幻白色婚纱，再配上一双修长的双腿，画面瞬间呈现出一种既幽默又优雅的奇妙时尚感。无论是自带女王气场的 Kuromi、甜美温柔的 My Melody，还是经典不败的 Hello Kitty，在长腿与唯美婚纱的加持下，彷佛自带名模走秀的气场，具有极强的魔性美感，让人忍不住想立刻全套包款。这些挂饰不仅是包包上的吸睛利器，更是拍照时的绝佳道具，随手一拍就能在小红书或朋友圈引发极高的互动与点赞。

顶级动漫大厂齐聚 打造暑期最硬核的打卡与囤货天堂 当然，除了让女生们疯狂的萌系限定，香港动漫节 2026 的现场还设有各大知名动漫、手办及电玩品牌的巨型展位。 各大展区内不仅有1:1还原的经典动漫场景与角色雕像供各位游客沉浸式打卡拍照，更会发售大量只在香港动漫节现场限量供应的限量版手办、原画原创周边以及特惠福袋。不论您是热爱热血激斗的动漫迷，还是追求极致工艺的模型收藏家，在展览厅内暴走一整天，都能享受到疯狂扫货与囤货的极致快感。现场还会邀请众多知名 Cosplayer、动漫歌手及业界大咖登台互动，将整场活动的狂欢气氛推向最高峰。