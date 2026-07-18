双港联动文艺消夏指南 大馆致敬港片并肩驰骋 西九M+译码日常设计之美

无论是深受港片情怀熏陶的资深影迷，还是追求美学与趣味的生活艺术家，这个暑期赴港旅游都不容错过两大重磅展览。位于中环大馆的夏季特展「拍住上——光影里并肩驰骋的我们」，将带领大家沉浸式重温经典港产片里的英雄肝胆与兄弟情谊；而坐落于西九文化区的亚洲顶级博物馆M+，则携手日本NHK重磅推出特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」，用妙趣横生的互动体验，带大家重新译码生活中那些被忽视的设计巧思。

「拍住上」是一句极具港式地道风味的粤语，意为拍拍肩膀、迎难而上，也象征着同舟共济的黄金搭档精神。在香港中环的文化地标大馆，即日起至 10 月 4 日呈现「拍住上——光影里并肩驰骋的我们」夏季展览。这场特展聚焦于香港电影引以为傲的团队与兄弟精神，全方位解密本地电影制作人在有限的资源下，如何凭借无与伦比的热血与专业，开创出独步全球的港式飞车、高空爆破与「吊威亚」拍摄手法，进而震撼荷里活的传奇故事。

走进展厅，迎接各位游客的是一场极具视觉冲击力的电影美学风暴。电影级的美术团队在展场内等比例重现了多个令人血脉偾张的经典动作片场景，让您可以身临其境地感受港片黄金时代的幕后魅力。展览更罕见地公开展示了银幕里那些充满想象力的科幻道具，并由专业的动作特技团队亲自为观众拆解港式硬核特技背后的神秘机关。现场不仅设有多个非常适合发朋友圈和小红书的绝佳打卡位，还能透过多位重量级巨星和电影人的独家片场访谈录像，倾听那些不为人知的片场故事。