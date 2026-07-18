双港联动文艺消夏指南 大馆致敬港片并肩驰骋 西九M+译码日常设计之美

无论是深受港片情怀熏陶的资深影迷，还是追求美学与趣味的生活艺术家，这个暑期赴港旅游都不容错过两大重磅展览。位于中环大馆的夏季特展「拍住上——光影里并肩驰骋的我们」，将带领大家沉浸式重温经典港产片里的英雄肝胆与兄弟情谊；而坐落于西九文化区的亚洲顶级博物馆M+，则携手日本NHK重磅推出特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」，用妙趣横生的互动体验，带大家重新译码生活中那些被忽视的设计巧思。
银幕特技全解密 沉浸式重返经典港片燃情岁月
「拍住上」是一句极具港式地道风味的粤语，意为拍拍肩膀、迎难而上，也象征着同舟共济的黄金搭档精神。在香港中环的文化地标大馆，即日起至 10 月 4 日呈现「拍住上——光影里并肩驰骋的我们」夏季展览。这场特展聚焦于香港电影引以为傲的团队与兄弟精神，全方位解密本地电影制作人在有限的资源下，如何凭借无与伦比的热血与专业，开创出独步全球的港式飞车、高空爆破与「吊威亚」拍摄手法，进而震撼荷里活的传奇故事。
走进展厅，迎接各位游客的是一场极具视觉冲击力的电影美学风暴。电影级的美术团队在展场内等比例重现了多个令人血脉偾张的经典动作片场景，让您可以身临其境地感受港片黄金时代的幕后魅力。展览更罕见地公开展示了银幕里那些充满想象力的科幻道具，并由专业的动作特技团队亲自为观众拆解港式硬核特技背后的神秘机关。现场不仅设有多个非常适合发朋友圈和小红书的绝佳打卡位，还能透过多位重量级巨星和电影人的独家片场访谈录像，倾听那些不为人知的片场故事。
「拍住上—光影里并肩驰骋的我们」
日期：2026年6月23日至10月4日
时间：上午11时至晚上7时
地点：大馆01座警察总部大楼LG1楼及LG2楼复式展室
票务详情︰门票现于Klook发售
标准票港币30元；优惠票港币20元，适用于全日制学生、60岁或以上长者及残疾人士；四岁或以下小童免费入场。
大手拉小手的玩乐美学 大人小孩都能玩到「啊」出声
欣赏完热血的港片情怀，不妨搭乘港铁东铁线或直接前往西九文化区，来到视觉文化博物馆M+感受另一种生活美学。由M+呈献的特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」，展期从6月27日一直延续至2027年1月10日。这个充满童趣又底蕴深厚的特展，灵感源自日本放送协会NHK制作的知名神级教育电视节目《Design Ah!》，展览大胆跳脱了传统博物馆「只能看不能摸」的条条框框，将地下大堂展厅彻底打造为一个适合全家共享、大手拉小手的沉浸式互动游乐场。
在我们的日常生活中，筷子、牙刷、公交车以及红绿灯等对象无处不在，其背后往往蕴含着设计师为了改善人类生活而付出的无数巧思。此次展览精心策划了共二十一件玩味十足的作品，紧扣十个与人类日常行为息息相关的「动词主题」，引导观众运用眼睛、双手和双脚去重新认识我们周遭的世界。值得一提的是，这次特展部分展品更是特别融入了香港独特的视觉环境与茶餐厅饮食文化，让内地的游客在参观时能产生更强烈的共鸣。透过趣味盎然的可动手玩游戏、科技感满满的互动装置以及令人惊叹的沉浸式视听室，每个人都能在轻松愉快的玩乐中触发灵光一闪的时刻，情不自禁地发出一声惊叹：「啊！原来设计这么奇妙！」
「设计啊！感受日常设计之奇妙」
日期：2026年6月27日至2027年1月10日
时间：上午10时至下午6时（星期二至四、星期六及日）、上午10时至晚上10时（星期五）
地点： M+ G层地下大堂展厅
票务详情︰门票现于M+网上发售
标准票港币190元；特惠门票*港币100元；大小同乐──二人同行（一位成人及一位小童）#港币250元；大小同乐──三人同行（两位成人及一位小童）#：$400。
*特惠门票适用于全日制学生、7至11岁儿童、60岁或以上长者、残疾人士（与一名陪同者）以及综合社会保障援助受助人。
#大小同乐套票适用于成人及7至11岁小童，使用大小同乐套票的成人及小童必须同时入场。