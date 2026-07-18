天呀 这也太划算了吧！ 香港夏日盛会 优惠懒人包来了 解锁暑假访港最强福利

今个夏天准备来香港旅行？旅发局由今日至8月31日期间，推出「香港夏日盛会」活动，集合过夜旅客专属礼遇、消费奖赏及全城优惠三大福利，由住宿、交通到餐饮购物全面覆盖。暑假期间访港，不妨提前做好攻略，把优惠统统收入囊中，实现边玩边省、边逛边薅羊毛！
【夏日玩乐包】过夜旅客专享礼遇
旅发局联同Trip.com送出超过6万份「夏日玩乐包」。旅客预订香港酒店满港币1,500元，即有机会获得1项景点优惠及1项交通优惠，包括景点门票、维港游船体验及机场快线车票等，部分优惠低至5折，轻松玩转香港。
🔍四步领取夏日玩乐包
① 预订香港酒店
于Trip.com预订香港酒店，单笔消费满港币1,500元或以上，即可获得夏日玩乐包领取资格。
② 领取心水优惠
前往活动页面选择心水景点及交通优惠券，每个帐户可领取各1张。
③ 选购指定产品
到相关景点或交通页面选购适用产品，结帐时直接套用优惠券。每张优惠券只适用于每张订单内的一项产品。
④ 优惠价付款
进入支付环节，以优惠价完成购买，即可轻松解锁香港玩乐体验。
温馨提示：每张优惠券自领取日起计有效期为2星期(包括领取当日)
【夏日即赏】扫码即赏 最高赢500元奖赏！
旅发局联同支付宝推出「夏日即赏」，送出10万份消费奖赏。旅客只需于指定旅客咨询中心或全港近100间商场扫描二维码，即有机会获得消费礼遇。内地旅客最高可获人民币500元消费券，海外旅客最高可获港币500元消费奖赏，于指定支付宝商户使用。
参与商场包括：西沙GO PARK、国际金融中心商场IFC、国际广场iSQUARE、太古广场、时代广场、AIRSIDE、中环街市、D． PARK、好运中心、又一城、领展(T Town、启田广场、黄大仙中心、乐富广场)、MegaBox、Mira Place、MOKO、如心广场、海之恋商场、山顶凌霄阁、黄埔天地、wwwtc等。扫码后即可参与抽奖，同时解锁一系列专属消费优惠。
【夏日处处赏】吃喝玩乐优惠一站式解锁
除了「夏日即赏」外，旅发局同步推出「夏日处处赏」。旅客只需以非本地手机号码注册或登入DiscoverHongKong帐户，即可领取多项餐饮及购物优惠券，轻松解锁夏日专属福利。平台汇聚人气餐厅、必买手信及零售品牌优惠，覆盖美食、购物及伴手礼等热门消费场景，让旅客一站式玩转香港「食、买、玩」体验。所有优惠数量有限，先到先得。
❤️热门优惠抢先看
麦当劳–HK$78享两份珍宝套餐 (原价HK$83起)
皇玥–茶类产品、香港故事系列及曲奇产品买一送一
MOA Dining–12只生蚝配气泡酒套餐半价优惠(原价HK$1,300)
月山–午市或晚市厨师发办第二位半价
厨魔名人坊–初夏富哥星级宴买一送一
唐述–黑珍珠尝味菜单买一送一
安记海味–价惠价HK$100购买安记伴手礼组合
余仁生–野生虫草灵芝精华(60粒装)买一送一(标准价HK$739/盒)
三步解锁「夏日处处赏」优惠
① 以非本地手机号码注册或登入DiscoverHongKong帐户。
② 选择心水商户优惠，点击「新增到我的钱包」即可领券。
③ 到店或线上兑换优惠券
i) 线下门店使用
前往参与商户消费时，向店员出示二维码或条码扫描，并展示确认页面。
ii) 线上预订使用(部分景点适用)
复制专属优惠码，于指定官网或预订平台结帐时输入即可享优惠。
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