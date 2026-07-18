香港蝴蝶酥 伴手礼地图2026 去香港还只会买蛋挞？这份港味手信清单快收藏！

说到香港伴手礼，很多人第一时间想到蛋卷、曲奇和蛋挞，但其实蝴蝶酥才是不少本地人的心头好！层层酥皮经过重复折叠烘焙，入口酥脆、奶香浓郁，配上一杯港式奶茶简直是绝配。这次小编精选4款人气蝴蝶酥，无论送礼还是自己吃，来香港照着买基本不会出错！
【The Grand HK】手工现烤 一口吃出老香港味道
想试最经典的港式蝴蝶酥，The Grand HK绝对值得放进购物清单。全手工制作的原味蝴蝶酥采用优质牛油打造，金黄色酥皮层次分明，每一口都散发浓郁奶香。入口酥脆却不甜腻，愈吃愈上头。 12件独立包装方便分享，不少游客都会直接带走好几盒，送人自留两相宜。
• BOUTIQUE BY THE GRAND门市
【帝苑酒店】四款口味一次解锁 选择困难症福音
帝苑酒店推出的至尊礼盒集合原味、芝麻、海苔及紫菜四款口味，一盒就能满足不同喜好。经典牛油香配上咸香元素，口感层次更丰富。蝴蝶酥松化酥脆、香气浓郁，加上高级感满满的礼盒设计，不论送长辈、同事还是商务往来都很拿得出手，妥妥的伴手礼优等生。
• 帝苑酒店饼店
地址：尖沙咀东部么地道69号帝苑酒店大堂
营业时间：上午11時–晚上8時(全年无休)
【曲奇四重奏】人气品牌出品 香港手信顶流之一
提到香港蝴蝶酥品牌，曲奇四重奏可说是不少游客的必买名单。传奇杂锦酥盒集合多款人气口味，在经典牛油香酥基础上加入创新搭配，每款都有不同惊喜。外层酥脆、口感丰富，既保留传统港味又玩出新花样。第一次入手不知道怎么选，直接抄这份作业就可以。
• 曲奇四重奏门店
【半岛酒店】香港限定系列 伴手礼界的实力派
半岛精品店推出的香港系列蝴蝶酥一直深受旅客欢迎。选用优质牛油制作，酥皮烘焙至均匀金黄，入口松脆酥香，细腻层次令人一试难忘。香港系列包装融入本地特色元素，不只是甜点，更像是一份带得走的香港回忆。想挑选高级感和仪式感兼备的手信，这款绝对值得为它预留行李箱C位。
• 半岛精品店与咖啡厅
地址：尖沙咀梳士巴利道半岛酒店商场 地库BL1号铺
营业时间：上午10時至晚上7時