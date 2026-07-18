海洋公园大招来袭！给国宝熊猫们集体过生日 还能顺走豪华纯电大保姆车？

熊猫果真是国宝！连海洋公园为大熊猫们过生日都份外有格局！不但有连串缤纷派对、互动游戏、欢乐表演和清凉玩水活动，更有「玩转夏日大抽奖」活动，竟然有可能抽出豪华纯电大保姆车？ 不知不觉，港产大熊猫龙凤胎「加加」与「得得」即将迎来两周岁生日！加上八月生日的爸爸妈妈「乐乐」与「盈盈」，以及六月刚过生日的「安安」与「可可」，海洋公园让这六位国宝级齐聚，即日起至2026年8月31日，隆重推出「玩转夏日大熊猫生日大派对」，邀全城共度清凉夏日，一齐庆祝这场史无前例的六星连环庆生盛宴！

粉丝专区与三大打卡点 日夜精彩不断 熊猫在香港真的特别受欢迎，而为了让熊猫迷过足瘾，园方特设「大熊猫生活点滴」展区，独家展出大熊猫龙凤胎「加加」与「得得」从出生到学爬的珍贵影像；同场加映「大熊猫粉丝应援交流区」，让一众粉丝聚首交流，交换亲手制作及珍藏的大熊猫应援物。 园区景观亦全面升级！公园正门设有巨型倒数装置，让大家一同迎接可爱大熊猫成员的生日；海滨乐园广场矗立着五米高的「大熊猫寿桃山」，结合港式祝寿文化，绝对是全场最火热的打卡点。

玩水大本营与限定表演 消暑同时释放热情 香港的夏天真的没在开玩笑，所以怎少得了玩水？位于怡庆坊外的「Panda Friends庆生玩水大本营」设有多款玩水装置，包括湿身大水帘、疯狂大水桶以及水弹大作战，让大小朋友尽情消暑，每日更会定时上演的「大熊猫庆生水花狂欢」配合音乐与舞步，更将这场生日派对气氛推向高潮。 派对当然少不了表演，海滨乐园定时上演「盛夏最『熊』生日盛典」，有超大吹气公仔与访客互动，于2026年8月8日、15日及16还有专业团队献上活力四射的歌舞表演。游客更可参与独家纪念印章活动，换领限量专属生日卡，或在园区寻找粉笔画师即兴创作的大熊猫粉笔画，随时遇见惊喜。

「玩转夏日大抽奖」 每次入园都多一个中奖机会！ 海洋公园庆生惊喜沿沿不绝，压轴推出总值超过80万港元的「玩转夏日大抽奖」！由即日至8月31日，合资格入园访客均可登记抽奖。头奖是价值高达 30万港元的全新纯电动豪华七人家庭车。每次入园均获一次独立抽奖机会，代表入园次数越多，中奖机率越高！