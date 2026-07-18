中秋限定香港手信 把港风月饼当手信带回家 一口吃出香港情怀！

来香港旅游，除了买经典手信，也不妨带走最具节庆特色的香港味道。美心月饼除了人气流心奶黄月饼，今年更推出辣味系列、港风打卡系列月饼礼盒，将地道文化与创新口味融入月饼，成为今个中秋值得珍藏及送礼的香港手信。

皇牌产品：流心奶黄月饼

由美心专业研发团队独家首创月饼的「流心技术」，无需加热，切开后色泽金黄的香滑奶黄自然由心流出，香气四溢，开创月饼领导新一页。采用法国牛油、东南亚香滑椰奶、新鲜咸蛋黄等优质食材，经双重烘焗精制而成，啖啖从心回味。