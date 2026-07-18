共赴一场月光下的史诗级音乐剧 永恒经典作品《猫》再次强势登陆香港

在现代音乐剧史上，若要挑选一部承前启后、历久弥新的里程碑式杰作，《猫》（CATS）无疑是殿堂级的杰作。自1981年于伦敦西区揭幕以来，这群性格迥异的「杰利可猫」(Jellicle Cats)已在舞台上跃动了逾四十个春秋，足迹遍及全球50多个国家，倾倒了无数观众。而这部传奇之作将进驻香港西九文化区戏曲中心大剧院，展开为期一个月的倾情演出。

一班性格迥异的「杰利可猫」 何以成为剧界传奇 音乐剧《猫》的开首于暮色笼罩的伦敦泰晤士河畔，一群被称为「杰利可猫」的猫族会在一年一度的特殊夜晚聚集，举行盛大的庆典。牠们的领袖、睿智的「长老猫」(Old Deuteronomy)将在当晚选出一只猫，让牠获得重生的机会。为了争取这个难得的机会，猫族里的各个成员纷纷登台，透过歌舞自我介绍，展示自己的生活经历和独特个性。