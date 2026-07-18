2026香港限定！《玩具总动员5》活动攻略 1:1巴斯光年跑车/独家商品/高颜值联名全搜罗

《玩具总动员5》(香港译名《反斗奇兵5》/《TOY STORY 5》)今年夏天正式上映，全城也因此再度掀起一波「胡迪+巴斯光年」热潮！自问是《玩总》粉丝的家人们，如果打算这个暑假来香港玩，看完电影别忘了还有一场大型嘉年华，加上多个人气品牌的期间限定联乘，绝对够大家逛上一整天、买到手软。地点、亮点、时间全部帮大家整理好了，照着攻略走就行！
海港城变身玩具世界！「FOREVER TOYS」嘉年华
「FOREVER TOYS @海港城」夏日活动第一波自6月19日揭幕以来反响热烈，第二波精彩活动于7月1日起正式揭幕，更多大型主题装置及互动体验登陆海港城！第二波亮点阵容强势升级：
必打卡1：巨型巴斯光年装置
高达4.5米的「巴斯光年，一飞冲天！」主题装置降临海运观点平台，矗立在维港海景旁，取景角度一流，是全场最热门的拍照点！
必打卡2：《玩具对科技》游戏室
位于海运大厦露天广场，一进场就能看到超过两米高的胡迪、翠丝和抱抱龙巨型雕塑，之后还会穿过灵感来自电影中「莉莉平板」的奇幻隧道，隧道内设有仿眨眼效果的LED屏幕。
必打卡3：港迪「Pixar夏日大召集」
香港迪斯尼乐园把乐园全新「Pixar Summer Fest」的欢乐气氛延伸到海运观点！现场齐集三大瞩目装置——「Pixar水花大街派对！」巡游花车造型装置、4米高Pixar好友主题积木城堡，以及灵感来自「冲天遥控车」的造型装置。
必打卡4：集印换自拍小圆镜
在海港城8个印章站收集角色印章，即可兑换自拍小圆镜盲盒一份，共4款，款式随机派发，极具收藏价值！
必打卡5：全港唯一的1:1巴斯光年跑车
全港唯一的1:1真车比例「巴斯光年」LB-Kaido Works R32 Skyline跑车！以巴斯光年为设计灵感，加入动漫元素与街头赛车风格改装而成。如果想把跑车带回家，活动推出该款1:64比例的微缩合金模型车，最适合粉丝们收藏。
必吃：3大主角融入GODIVA巧克力
除了海港城的大型嘉年华，这个夏天香港多个人气品牌都推出了《玩具总动员5》联乘系列。比利时皇室御用巧克力品牌GODIVA跨界与迪斯尼合作，推出全新的「GODIVA × TOY STORY 5」联乘巧克力及软雪糕系列。
必买1：Pandora联名系列
首饰品牌Pandora将《玩总》经典角色形象转化为精致串饰。即日起，于Pandora门市或官方网店购物满正价HK$1,980或以上(当中必须包括指定Disney Pixar《反斗奇兵》系列饰品)，即可免费获赠限量版迪斯尼与Pixar《反斗奇兵》珠宝盒1个。
必买2：迷你数码相机盲盒
主题盲盒开抽！迷你数码相机第一次推出时已经是全城热话。这次联乘不只是外壳有《玩总5》角色图案，更内置独家主题相框，既可拍照，又可录像。小小的挂在袋子上，它就是你这次旅行的专属相机！
(全部图片来源自官方)