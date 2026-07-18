2026香港限定！《玩具总动员5》活动攻略 1:1巴斯光年跑车/独家商品/高颜值联名全搜罗

《玩具总动员5》(香港译名《反斗奇兵5》/《TOY STORY 5》)今年夏天正式上映，全城也因此再度掀起一波「胡迪+巴斯光年」热潮！自问是《玩总》粉丝的家人们，如果打算这个暑假来香港玩，看完电影别忘了还有一场大型嘉年华，加上多个人气品牌的期间限定联乘，绝对够大家逛上一整天、买到手软。地点、亮点、时间全部帮大家整理好了，照着攻略走就行！

海港城变身玩具世界！「FOREVER TOYS」嘉年华

「FOREVER TOYS @海港城」夏日活动第一波自6月19日揭幕以来反响热烈，第二波精彩活动于7月1日起正式揭幕，更多大型主题装置及互动体验登陆海港城！第二波亮点阵容强势升级：