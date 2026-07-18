年度盛事香港书展 湾仔会展现正举行 阅读世界 把握机会搜罗优质读物

夏天来香港，除了食与玩外，还可去一年一度的文化盛事「香港书展」，从香港阅读世界，一同投入文字和知识的海洋。 香港书展今年已来到第36届，现正于湾仔会展中心举行，展期至7月21日。今年书展以「文创传承．旅悦人生」为年度主题，于场内及各区将合共举办超过600项文化活动，书迷更可于书展与多位来自世界各地的著名作家见面互动，探讨他们创作背后的文化风情、生活态度，并透过文化及生态旅游，细味人文风情与自然景致，促进中外文化交流。

名家主讲 分享不同创作主题 其中今天(7月18日)将有人气KOL 西DorSi；殿堂级粤剧艺术家罗家英及岑金倩则会于明天(7月19日)传统戏曲在当代的传承与创新。下周一(7月20日)则请来已退休的结构工程师马冠尧及香港大学哲学硕士课程学生张玮宗，以「百年港穗：旅游风光与名人游踪」为题，带大家跟随历史名人足迹，探索港穗两地的人文风情。还有多位作家，包括邓兆尊、邓兆荣、邓翠玉、欧阳应霁、刘智鹏等，会分享不同的创作故事。 多位来自外地的作者亦会现会场，其中瑞典奇幻小说作家Kristina Dowling今日(7月18日)会分享出版历程与创作经验，并会涉及经济及时事议题。而麦肯锡大中华区主席倪以理太平绅士，亦将讲解全球经济格局，剖析中国市场独特定位，帮助企业建议未来在中国市场的发展策略。还有今年新增的东盟文学节，亦请来多位重量级作家，其中印度尼西亚当代最具国际影响力的小说家Eka Kurniawan，以及印裔新加坡作家Clarissa Goenawan，今日亦会在场探讨印度尼西亚文学的文化根源。

世界文艺 欣赏各地优质书籍及展品 书展并设世界文化艺术廊，其中「世界文艺廊」为呼应书展年度主题，以「揭开文学心度游」为主题，展览糅合并交织「旅行」与「文学」之间的连系及意义，以「本地眼」和「世界眼」的双重视角贯穿四大体验区，精选出香港以至世界各地优秀著作，更设六组互动装置，为参观者推介好书。此外，展览亦与各国驻港领事馆合作，让你可以看到来自各地的书籍和展品。于书展场馆今年亦设有「文创空间」，将展出福建展团、杭州展位及香港展商集古斋，带来各地的非遗工艺、特色文创产品及IP精品等。

除了买书和看书外，书展亦请来多位名人为小朋友讲故事。其中知名艺人张宝儿会于明日(7月19日)下午3时在儿童天地舞台分享《北风与太阳》，而香港男子手球代表队长谢永辉则会于星期一(7月20日)说《吹牛的运动员》的故事。 零食世界 书展同期举行 云集逾千款零食 总有一款适合你

看书看到肚子饿？与书展同期举行的零食世界，已为你搜罗近30个国家及地区，超过1,300款环球特色零食，当中包括糖果、薯片、雪糕/雪条及冷冻甜点、曲奇、饼干、健康零食、天然零食及零食棒、饮品，以及各国零食，带你的味蕾游世界。 零食世界同样于湾仔会展举行，场馆分「环球零食」、「朱古力及糖果工房」、「怀旧零食」、「健康滋味」、「派对时光」及「Snack Bar」六大主题展区，不但带来经典的零食，亦有不少创新产品。