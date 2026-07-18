「汇映山顶」光影汇演 绽放迷人光彩 维港夜色驰名中外，想欣赏维港两岸的万家灯火，可以登上太平山顶从高处俯瞰港九两岸夜色。此外，由即日起到2027年的6月6日，每天晚上于山顶凌霄阁外墙，都会上演由汇丰保险与山顶缆车携手呈献，交织香港元素的沉浸式光雕投影汇丰保险「汇映山顶」。 光影汇演将由汇丰狮子Stephen、Stitt以及山顶缆车打造的「Peak仔」担任主角，由牠们带大家遊览香港特色景点和探索地道香港文化，利用凌霄阁外墙当屏幕，汇演除展现香港多个标志性景点及文化遗产外，亦会呈现多款特色美食及康乐体育盛事，还有包括霓虹招牌及港式茶餐厅等城市风貌。

汇演于每晚7时30分、8时30分、9时30分，共上演3场，每节约长10分钟。 查询：2849 0668

地点：香港山顶山顶道128号山顶凌霄阁 昂坪360首度缆车夜航 感受老香港霓虹灯魅力

今个夏天，香港不只有维港夜色，昂坪亦将变身霓虹灯光璀璨的老香港，带大家重回八十年代的香港。 适逢今年是昂坪360二十周年，昂坪缆车由下星期五起，一连八天(7月24日、25日、8月1日、2日、8日、9日、15日及16日)推出限定缆车夜航日，缆车将延长营运至晚上10时(昂坪最后登车时间为晚上9时30分)。大家可于夜航日的傍晚，乘坐贴了不同品牌主题荧光贴纸的缆车登上昂坪市集，一边用购票时送赠的祡外光电筒，探索每架缆车的不同主题，一边体验不一样的黄昏日落美景。而回程落山时，从缆车望出去，则可远望灯火通明的机场全景，以及港珠澳大桥的景色。

抵达昂坪市集后，除了可欣赏首部由退役缆车车厢改装的霓虹灯招牌街景打卡装置外，你亦会发现凡如昂坪市集大道上五光十色的霓虹灯招牌，加上昂坪市集大道两旁商店亦同步延长营业时间，宾客可以于市集逾十间食肆，以HK$20解锁优惠，享用小食、饮品及雪糕等。侊如带你重回80年代九龙的弥敦道，一边品尝地道港味，一边感受大都会的夜繁华夜生活。 亲！来到昂坪市集，当然要与天坛大佛远离合照。难得于限定的八天夜航日，天坛大佛都会于入夜后亮灯，各位就更不要错过拍照打卡，放上小红书及微信的机会。

爱听音乐，特别是粤语行曲的你，就更不要错过夜遊昂坪。因为在8个限定夜航日的晚上，昂坪360与叱咤903会携手于昂坪市集凉亭前举办「叱咤903星空下音乐会」，请来不同的香港歌手献唱，已知下周五(7月24日)晚上，由人气歌手冯允谦、云浩影与Lester Lam携手献唱；下周六(7月25日)晚上则由林奕匡与黄妍接力登场。每场音乐会全长约一小时，不设划位。歌手们除会献唱多首流行曲外，亦会演绎经典广东歌，并与台下观众互动。(其余六晚的歌手阵容将于昂坪360官方网站及叱咤903各大平台公布)