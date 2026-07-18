各位手摇控注意！ 香港手摇饮一日打卡路线 四大人气品牌一次过收集！

来香港除了打卡维港、逛街扫货，炎炎夏日，当然少不了一边逛街，一边品尝手摇饮！今次小编为大家规划一条超顺路的「手摇饮巡礼路线」，由启德出发，一路饮到旺角、尖沙咀，最后到铜锣湾，无论是水果控，还是纯茶迷，都能找到命定饮品，记得约上朋友分杯喝，才能一次解锁更多口味！

解锁路线：启德▶️旺角▶️尖沙咀▶️铜锣湾

第一站：越茶香（本地天然系）

首杯先安排本地品牌「越茶香」，主打纯天然饮料，选用明治鲜奶、天然冰糖及每日新鲜水果制作，拒绝化学添加，喝起来特别清爽无负担！招牌必点的人气王是龙眼桂花冰，使用泰国新鲜龙眼，人手剥皮去核后打成冰沙，搭配淡雅桂花冻，最惊喜是杯底铺满厚厚的龙眼果肉，每日限量供应，水果控必冲，晚来未必喝得到！另外最近推出的葡萄奶酪系列也值得一试，选用顶级卡士奶酪，含7种活性乳酸菌，搭配鲜榨葡萄果泥及果肉，酸甜浓郁又富有层次。