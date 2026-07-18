各位手摇控注意！ 香港手摇饮一日打卡路线 四大人气品牌一次过收集！

来香港除了打卡维港、逛街扫货，炎炎夏日，当然少不了一边逛街，一边品尝手摇饮！今次小编为大家规划一条超顺路的「手摇饮巡礼路线」，由启德出发，一路饮到旺角、尖沙咀，最后到铜锣湾，无论是水果控，还是纯茶迷，都能找到命定饮品，记得约上朋友分杯喝，才能一次解锁更多口味！
解锁路线：启德▶️旺角▶️尖沙咀▶️铜锣湾
第一站：越茶香（本地天然系）
首杯先安排本地品牌「越茶香」，主打纯天然饮料，选用明治鲜奶、天然冰糖及每日新鲜水果制作，拒绝化学添加，喝起来特别清爽无负担！招牌必点的人气王是龙眼桂花冰，使用泰国新鲜龙眼，人手剥皮去核后打成冰沙，搭配淡雅桂花冻，最惊喜是杯底铺满厚厚的龙眼果肉，每日限量供应，水果控必冲，晚来未必喝得到！另外最近推出的葡萄奶酪系列也值得一试，选用顶级卡士奶酪，含7种活性乳酸菌，搭配鲜榨葡萄果泥及果肉，酸甜浓郁又富有层次。
地址：启德天玺天B111铺
营业时间：星期一至五：上午11时30分至晚上9时30分；星期六、日：上午11时至晚上9时30分
第二站：五桐号 WooTea（茶冻爱好者天堂）
今年3月正式进驻香港的台湾人气品牌五桐号，以古早味茶饮闻名。茶底由五种茶叶调配而成，茶香层次特别丰富。第一次来推荐杏仁冻五桐茶，带有焙火香气的五桐茶配上手工杏仁冻，口感软嫩绵密，茶香和杏仁香配合得刚刚好。抹茶控别错过全新京都宇治抹茶系列，选用京都宇治抹茶，结合近年超火的开心果风味，坚果香和抹茶回甘完美融合。夏日降温必点抹茶冰沙，配上烟韧黑糖粉粿，每一口都超有存在感！
地址：旺角豉油街21B号昌记大厦地下A2号铺
营业时间：中午12时至晚上11时
第三站：龟记茗茶（果茶代表）
龟记茗茶一直是台湾超高人气古早味品牌，其中人气之选──蜜桃乌龙，以清香乌龙茶底，加入蜜桃果肉，还有满满果肉，喝到最后都充满水蜜桃甜香。店员特别推荐一分糖、少冰的黄金比例，更能喝到茶底本身层次。另一款人气饮品 苹果红萱也很值得试试，苹果汁结合带有花香与蜜香的红萱茶，口感清甜疗愈。
地址：九龙尖沙咀加拿芬道49号地下铺
营业时间：上午11时30分至晚上10时
第四站：得正（最新乌龙专门店）
近年在台湾爆红的文青系茶饮品牌得正，今年6月正式登陆香港。品牌主打不同焙火程度乌龙茶，包括轻乌龙、春乌龙及焙乌龙，让茶迷们可以根据个人口味选择不同茶感。乌龙茶神级配搭，尤其浓郁咸香的芝士奶盖，以及脆弹口感的粉粿条。
地址：铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场10楼L1006号铺
营业时间：上午11时至晚上9时30分
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