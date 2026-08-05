耀中幼教彈性收生安排 DSE失手亦可踏上專業路

JUPAS今日放榜，亞洲首間及唯一專注於幼兒教育及兒童發展領域的高等教育院校——耀中幼教學院(耀中幼教)提供多元升學選擇，涵蓋本科、副學士、高級文憑、文憑及研究生課程。最近特別推出彈性收生安排，就算於DSE一時失手，亦有機會獲學院取錄，配合耀中幼教獨有的幼兒教育理念、雄厚的師資網絡、豐富的實習機會以及銜接新加坡職場等多項優勢，助考生開啟成為專業幼兒教育專才的理想康莊大道。

就算個別科目成績未達標，未能取得「33222」的學士學位最低入學要求，但整體面試成績傑出，依然有機會獲得彈性取錄。考生可透過上網申請報名，耀中幼教將會安排進行網上入學面試，學院會綜合評估學術與面試表現給予彈性錄取。成功獲取錄的學員，於2年高級文憑(DSE22222可申請)或2年副學士課程(DSE22222可申請)畢業後，可銜接學士課程三年級，最快4年可取得學位。完成中六(即DSE未達「22222」)並有意投身幼教業界的同學，則可考慮「1+2+2」方案，即報讀1年全日制文憑課程，銜接2年高級文憑/副學士課程，畢業後再用2年完成學位課程。榮譽學士及高級文憑畢業生，均可獲香港教育局及社會福利署認可四大幼教行業必備專業資格。