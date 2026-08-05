大學聯招公布正式遴選結果 指定時間內繳交留位費 確定接納取錄資格

大學聯合招生辦法於今日上午9時起公布正式遴選結果，應屆考生除可上網登入「大學聯招辦法」帳戶；亦可透過SMS及9間參與「大學聯招辦法」院校的網站查看結果。如獲大學取錄，並接納該錄取資格，便應按指示於8月6日下午5時前繳交留位費（5,000港元），並於指定時段內前往相關院校辦理註冊手續，否則將被視作放棄正式遴選取錄資格，於2026-27學年同學將不會再獲任何經「大學聯招辦法」填報的課程取錄*。

已申請成績覆核的應屆考生，考評局將於8月12日公布結果，如經覆核後相關科目成績取得更高等級，便符合資格遞交要求根據覆核成績重新考慮入學申請及修改/不修改課程選項。不論申請人是否已修改課程選擇，都必須按既定程序處理。申請人不會因覆核成績影響其取錄資格，如申請人符合課程所有入學要求，以及申請於課程評核結果上的最新位置高於課程正式遴選的取錄線，無論課程是否已額滿，申請人亦會獲課程取錄資格。但申請人如對正式遴選結果感滿意，或不考慮「較高次序的課程」的取錄資格，便毋須遞交重新考慮要求。