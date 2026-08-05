大學聯招公布正式遴選結果 指定時間內繳交留位費 確定接納取錄資格

大學聯合招生辦法於今日上午9時起公布正式遴選結果，應屆考生除可上網登入「大學聯招辦法」帳戶；亦可透過SMS及9間參與「大學聯招辦法」院校的網站查看結果。如獲大學取錄，並接納該錄取資格，便應按指示於8月6日下午5時前繳交留位費（5,000港元），並於指定時段內前往相關院校辦理註冊手續，否則將被視作放棄正式遴選取錄資格，於2026-27學年同學將不會再獲任何經「大學聯招辦法」填報的課程取錄*。
已申請成績覆核的應屆考生，考評局將於8月12日公布結果，如經覆核後相關科目成績取得更高等級，便符合資格遞交要求根據覆核成績重新考慮入學申請及修改/不修改課程選項。不論申請人是否已修改課程選擇，都必須按既定程序處理。申請人不會因覆核成績影響其取錄資格，如申請人符合課程所有入學要求，以及申請於課程評核結果上的最新位置高於課程正式遴選的取錄線，無論課程是否已額滿，申請人亦會獲課程取錄資格。但申請人如對正式遴選結果感滿意，或不考慮「較高次序的課程」的取錄資格，便毋須遞交重新考慮要求。
確定遞交後保留相關頁面資訊作證明
如申請人於正式遴選已獲課程取錄，必須將希望再獲重新考慮的課程排列於正式遴選中獲取錄資格的課程之上，否則申請將不獲考慮。合資格申請人如獲「較高次序的課程」取錄，不論申請人是否有繳交留位費、表示接納取錄資格，及辦理註冊手續，其原有的正式遴選取錄資格即被撤回。合資格的申請人可於8月13日(上午9時至下午5時)登入「大學聯招辦法」帳戶遞交重新考慮入學申請，修改及遞交課程選擇至「My CONFIRMED Programme Choices」，以供9所「大學聯招辦法」參與院校及/或SSSDP「資助計劃」院校考慮。成功遞交申請後，除會於確認頁面顯示申請人已儲存的課程選擇，申請人亦會收到確認電郵及SMS，申請人應保留確認頁面及有關訊息作為成功遞交申請的紀錄。而重新考慮結果則會於8月20日上午9時公布，獲取錄的申請人必須於當日下午5時前接納「較高次序的課程」取錄資格/繳交留位費。
(*已申請覆核成績並獲「較高次序的課程」取錄資格的申請人除外)