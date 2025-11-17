伊拉克鬥阿聯酋再開「半和」

2026年世盃亞洲區外圍賽第5圈次回合，輪到伊拉克主場鬥阿聯酋，兩隊首回合打成1:1；今場終極之戰，勝方可以奪取一張世盃外洲際附加賽入場券，向決賽周之路繼續進發。 兩軍果然是西亞難分難解的老對手，上仗首回合先由阿聯酋主場，但伊拉克上半場早段右路一記傳中球，在禁區混戰中，英甲盧頓前鋒艾咸馬迪近門先開紀錄；但主隊迅速扳平，中場盧安仙奴同樣接應右路高空波，頭槌破網。兩隊各佔半場上風，全場不論射門次數、控球百分比、角球數目皆相當接近；鋒將同樣多數忘帶射門鞋，今場仍然會是一場入球不多的緊湊對決。

入球大細推介：[2.5]球細 兩支西亞球隊上仗上半場突然鬥攻，一早打成各一平手，但之後鬥攻卻未有再入波，今場應該不會再輕舉妄動。始終伊拉克計第3圈外圍賽5戰主場上半場總入球全部最多1球，特別擅長穩中求勝；而阿聯酋計第3圈外圍賽5戰非主場的上半場，4次總入球最多1球。今場開局又會膠著居多，先試探對手在部署上的變化，謀定而後動。 半場入球大細推介：[1.5]球細 阿聯酋上仗上半場改踢4-4-1-1迎敵，意欲加強中場控制力，但效果一般，反被對手兩翼側擊壓制，並被對手體力化踢法的帶動下，加快行軍速度。伊拉克由澳洲名帥阿諾特領軍，繼續踢4-4-2陣式，以守為攻打反擊，上仗交手上半場取得良好效果，角球更領先5:1，未能再度領先只是鋒將失機頻頻。伊拉克返主場必食髓知味，多用兩翼側擊猛炸對手防守中路，上半場角球又會多。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大 伊拉克上仗改用在北歐搵食的年輕翼鋒艾馬舒亞及馬高法積，全力側擊多傳高空波博角球戰術，在對手門前造成不少險象。阿聯酋亦還以顏色，除了慣常在中路突破多遠射外，上仗扳平球亦是邊路傳中用頭槌建功；下半場更搶回主動，在角球數目上大幅反先伊拉克，並合力炮製16個角球。兩隊關鍵時刻各出奇謀，今場有望重演角球大戰。 開出角球大細推介：[9.5]球大 兩隊實力接近，伊拉克主場威力未算太強，尤其計第3圈外圍賽主場上半場入球少之餘，僅錄得2勝2和1負，鬥西亞球隊不易佔先機。阿聯酋第3圈5場作客半場只錄得1勝2和2負，只曾半場領先弱旅吉爾吉斯。兩隊對上兩次交手上半場全和，今場上半場亦難分高下。

半場主客和推介：和局 阿聯酋上仗完場前入波慘食詐糊，有放虎歸山之嫌，上次交手有主場之利其實未佔上風；今次輪到伊拉克擺下擂台，預期其體力化及簡單直接踢法，最終有力在法定時間壓倒對手，代表亞洲區在明年3月洲際附加賽亮相。 主客和推介：伊拉克勝 同日世盃外歐洲區E組賽事西班牙主場對土耳其 西班牙主力門將烏尼西蒙上仗世盃外賽後傳出足踝受傷，將會繼續隨軍，但應會缺陣；阿仙奴門將大衛拉耶有望取代作正選，一樣可靠。前鋒奧耶沙巴爾同場梅開二度，狀態出色，計近3場世盃外入4球，與費倫托利斯合作無間，威脅力極佳。 土耳其中場卡恩艾漢上仗世盃外後備登場，尾段卻傷出，今場應會缺陣。球隊上仗以「4-2-3-1」出戰，中場查漢奴古與攻中艾達古拿表現只算一般，二人今戰會繼續擔正，但缺乏高質素隊友支援與配合，也難有期望。

西班牙上仗世盃外以4:0大勝格魯吉亞，小組5戰全勝，首名出線呼聲高唱入雲，實力超班，正處佳態，更有地利之助，不難再勝一場。土耳其已鎖定至少取得次名，壓力大減；上仗世盃外以2:0輕取保加利亞，表現卻欠清脆，級數不及今場對手，難逃一敗。 至於C組蘇格蘭主場對丹麥。蘇格蘭老門將奇治哥頓上仗世盃外雖然失掉3球，但已算有高水準表現，這亦反映防線發揮不濟，隊長安德魯羅拔臣表現卻未達預期。球隊以4-2-3-1陣式出戰，射手查阿當斯該仗在門前屢失良機，今場或被沙基蘭取代正選位置。 丹麥箭頭海倫上仗世盃外突然因病缺陣，今場或可趕及復出，但或會先任後備，莊拿斯雲特會續任正選。老將攻中基斯甸艾歷臣同場擔正發揮一般，新星科豪治及摩頓祖文特同場被收起，僅以後備登場；今場關鍵戰二人將會雙雙重返正選，加強組織力。