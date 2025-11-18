墨甲首階段季後賽已戰至4強，其中特帕蒂特蘭在8強首回合，將會先接受查巴巴華的挑戰。

特帕蒂特蘭已連續3個賽季以常規賽第8名身分，取得季後賽出線資格；球隊上圈遇上一哥阿蘭特，繼續近期大利的守勢足球出擊，結果主場勝1:0，作客和0:0，得以殺入4強，累計近6戰只得1勝，5次總入球最多1球。查巴巴華上屆次階段季後賽獲得亞軍，今屆首階段以第3名晉身季後賽，8強鬥瓜達拉哈拉大學，首回合作客先落後0:1，最終仍能藉主場反勝過關，今場又會以守為攻，謀定後動。

入球大細推介：[2.5]球細

特帕蒂特蘭季內主場戰績不算突出兼慢熱，季內8戰主場上半場只得2次領先，6次上半場總入球最多1球，包括上次主場戰至尾段才攻入奠勝球，淘汰勁敵阿蘭特。查巴巴華主場強勁客場平穩，作客火力偏弱，開季以來8戰作客上半場更只共入4球，7次上半場總入球最多1球。

半場入球大細推介：[1.5]球細

特帕蒂特蘭主要踢4-4-2陣式，踢法保守，上圈兩回合交出1入球1助攻的李安納度森馬度為進攻重心，在中場派牌控制比賽節奏，計近5場上半場均只錄得3.8個角球，並已連續兩仗主場限制對手上半場無法取得角球。查巴巴華作客會改踢4-4-2陣式，專注逼搶盡力避免失球，計近5場上半場場均只錄得2個角球，包括上圈次回合佔到控球優勢，但上半場該隊錄得0角球，防守至上。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

兩隊近年交手，以查巴巴華稍佔優勢但每戰緊湊，計近5次交手場均角球11個；特帕蒂特蘭近期主場往往在下半場加大進攻力度，計近3場主場不論勝負，場均開出11個角球。查巴巴華兩大射手米沙爾柏祖沙及伊度亞度佩雷斯個人入球能力極強可牽制敵衛，今場會被對手下半場搶攻的帶動下，客軍有望取得更多進攻空間，嘗試拉開兩邊突圍。

開出角球大細推介：[9.5]球大

兩隊季尾作風傾向保守，特帕蒂特蘭近3戰半場兩度跟對手打和，包括上圈主場跟阿蘭特未分高下。查巴巴華同樣近3戰半場兩度跟對手打和，作客接連跟對手打和0:0，今場或一如兩隊季初在特帕蒂特蘭主場交手，難分高下。

半場主客和推介：和局

兩隊近3次在特帕蒂特蘭主場交手全和，加上該隊季內主場威力平平，入少失少，今場更難輕易攻破客場防守極穩的查巴巴華。查巴巴華是常規聯賽主場王，今場保不敗返主場搏殺是合理部署；以該隊在今季常規聯賽作客7戰2勝5和的佳績，今場博和局是合理選擇。

主客和推介：和局