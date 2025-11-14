匈牙利「細」擋愛爾蘭

世盃歐洲區F組來到周日最後1輪賽事，仍未落實出線席位，其中2哥匈牙利將在主場迎戰3哥愛爾蘭。 匈牙利賽前在歐洲區F組5戰8分，比愛爾蘭多1分，較榜首葡萄牙少2分。雖然數字上仍有爭首名直接出線資格，但機會似乎不大。反而今戰主場鬥愛爾蘭，只要打和已可保住次名轉戰附加賽資格，加上主場火力平平，計近7戰主場5次總入球最多2球。對手愛爾蘭上仗下半場大部份時間多踢1人，氣走葡萄牙保住出線希望；但作客攻力一向平庸，之前兩場外圍賽作客僅共入1球，今場生死戰預料只能靠突擊求出路。

入球大細推介：[2.5]球細 匈牙利首要目標是要保住小組次名，主場一向抗壓力強，守強於攻，計近6場主場正式比賽，4次半場總入球最多1球；包括之前歐國聯鬥荷蘭及德國、世盃外鬥葡萄牙亦成功跟對手在上半場纏鬥不輸蝕。愛爾蘭作客向來慢熱，計近6場作客正式比賽，5次半場總入球最多1球，該隊計在該5場上半場更0入球。 半場入球大細推介：[1.5]球細 匈牙利由長期任教的馬高羅斯領軍，近年慣常4-3-3陣式迎敵，強調高位逼搶打反擊為主導，今屆5場外圍賽半場場均只有2.8個角球，跟踢法保守有關。愛爾蘭主踢3-4-2-1陣式，冰島籍教練賀格文臣去年夏天領軍後，戰績只屬平穩，兩翼只是英冠人才，側擊作個人突破能力不強，今屆5場外圍賽半場場均只有3.4個角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 除非同時間開賽的榜首球隊萄葡牙，主場對阿美尼亞有差池，否則匈牙利將會一如過往踢法保守至上。匈牙利首循環作客愛爾蘭，全場只取得一個角球，年事已高的土炮中鋒巴拿巴斯維加擅射但個子不高，球隊少有以兩翼側擊制勝。愛爾蘭今屆外圍賽除了兩鬥葡萄牙出現較多角球外，其餘3戰包括上次主場鬥匈牙利，角球寥寥，總計5戰外圍賽場均只有7.4個角球。球隊本月外圍賽缺少受傷的高大中鋒艾雲費格遜，打少一瓣高空波；今場下半場就算要豁出去搶攻爭勝，亦難有兩翼側擊傳中轟炸對手的殺著。

開出角球大細推介：[9.5]球細 匈牙利連同去年歐國聯，近6場主場正式比賽，半場錄得1勝4和1負，包括今屆外圍賽兩戰主場開半和，今場形勢使然，不會輕舉妄動。愛爾蘭連同去年歐國聯，近6場作客正式比賽，半場錄得1勝3和2負，期間可以半場守和英格蘭及葡萄牙，抗壓力不俗；今場作客先探對手虛實，等候下半場發難機會較高。 半場主客和推介：和局 匈牙利今次外圍賽主場煞科戰出擊，就算最終葡萄牙在另一邊廂打敗阿美尼亞首名出線，匈牙利仍會全力出擊以確保壓倒愛爾蘭次名出線，不會求和。愛爾蘭一向主強客弱，早前更作客敗走阿美尼亞，上次主場鬥匈牙利靠補時入波逼和對手，實力已證明稍遜對手，今場形勢上已無退路，但焗攻危機四伏。

主客和推介：主勝 同組另一場由葡萄牙主場對阿美尼亞 。 葡萄牙傳奇前鋒基斯坦奴朗拿度上仗世盃外肘擊對手領紅牌被逐，今場停賽，是一大打擊；將由干卡路頂上擔正，把握力亦佳，活力更強，與祖奧菲歷斯在鋒線合作，仍具威脅。球隊該仗擁有近8成控球比率，以域天拿為首的中場線製造了大量攻門，卻欠缺臨門一腳；傷癒歸隊的翼鋒拉菲爾利亞奧，今場或會搶得正選，增強攻力。 阿美尼亞中場巴斯希恩波監刑滿，但今次未有入選大軍。球隊續以「4-3-3」陣式出戰，以後衛梅拿迪恩為首的防線，上仗世盃外表現落力，已有交代；但大軍質素所限，難以期望太多。前鋒蘭奴斯同場表現沉寂。

葡萄牙上仗世盃外倒灶吞下愛爾蘭兩蛋，近兩場世盃外1和1負，表現令人失望；但目前仍排在榜首，保住出線良機，今場回師主場遇弱，有力大炒吐一口烏氣。阿美尼亞上仗以0比1不敵匈牙利，篤定包尾出局，戰意有限，實力亦差，今場無力招架。 至於K組最後1輪賽事阿爾巴尼亞主場對英格蘭 。阿爾巴尼亞上仗世盃外以4-3-3陣式出戰，全場控制形勢，中堅迪占士堤助攻曾頂中門楣。中場基斯贊阿斯蘭尼為球隊一箭定江山，整體攻勢頗多，但真正具威脅埋門卻偏少，進攻質素仍有待提升，而大軍今場亦有望輪換部份陣容。 英格蘭上仗世盃外踢出精彩表現，全場控製形勢，並靠阿仙奴雙星布卡約沙卡及伊比爾治伊斯各建一功取得勝利。主帥杜曹下半場中段派出祖迪比寧咸、伊比爾治伊斯及菲爾科頓合組中場線，表現搶鏡，今場3人有望同被提升作正選，以求再作考驗。