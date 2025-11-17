哥斯達黎加主勝「都」得

2026年世盃中北亞洲區外圍賽第3圈來到煞科日比賽，其中C組三強混戰，哥斯達黎加周三早上主場迎戰暫時榜首的洪都拉斯。 兩軍是中北美洲老對手，世界排名在同區亦貼近，今屆世盃外圍賽中北美洲區第3圈安排在C組聚頭，三組首名球隊皆可直入明年決賽周。C組賽前形勢是最混亂一組，4隊中有3隊仍有機會取得首名。暫排小組第3位的哥斯達黎加今場許勝不許和，但近7次在世盃外跟洪都拉斯交手，6次總入球最多2球；加上暫居小組榜首的洪都拉斯，暫時是第3圈參加球隊中失球最少一隊，5戰只失2球，今場生死戰入球不會多。

入球大細推介：[2.5]球細 今場比賽，跟同時間另一場暫時排第2的海地主場對尼加拉瓜有互動作用。再者，洪都拉斯第3圈所失2球，全在上仗作客尼加拉瓜出現，其餘4戰滴水不漏，今場開局又會跟首循環兩軍交手時上半場0:0時膠著居多，以等待另一場比賽期間的形勢變化。 半場入球大細推介：[1.5]球細 哥斯達黎加在第3圈外圍賽主要以5-3-2或5-4-1陣式出擊，老鋼門基羅拿華斯把關，前線由兩位個子不高的速度型前鋒堅尼華加斯及阿朗素馬天尼斯，在前線作快速突破攻堅，少用側擊，第3圈上半場均只有4個角球。洪都拉斯打4-1-4-1防反戰術，大軍多用國內「土炮」作主力，擅長穩中求勝；上次跟哥斯達黎加交手，限制對手全場0角球，今場上半場亦不會輕易被對手製造死球攻勢。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 哥斯達黎加要贏波才有機會出線，只見球隊第3圈比賽的下半場，經常換入不少有能力的翼鋒入場，包括名牌老將祖爾甘保，加強全方位進攻；上仗上半場先落後海地下，下半場加強側擊，該隊大增5個角球，計近2場主場平均每場場均12個角球，今場預期下半場加大進攻力度，並無退路。同樣地，洪都拉斯上仗上半場落後下，下半場同樣急於收復失地，跟尼加拉瓜合共全場炮製15個角球，將該隊今屆第3圈場均角球拉高至9.6個，今場下半場生死相搏，或有跟早段截然不同的戰況。

開出角球大細推介：[9.5]球大 兩隊實力接近，對上4次交手上半場全和，今場上半場亦難分高下；洪都拉斯今場預計會先主守，該隊第3圈外圍賽2場作客半場1和1負0入球，始終踢法慢熱，賽前排名較高，不用急進。 半場主客和推介：和局 同時間海地主場鬥已出局的尼加拉瓜，海地出線形勢有利；反而今場兩隊應要分出勝負，力爭起碼成為小組次名，跟其餘兩組次名，計分爭兩個明年3月洲際附加賽席位。近兩仗主場共入7球的哥斯達黎加，決心及入球能力較高；計對上3次交手亦錄得2勝1和，相反洪都拉斯主強客弱，主隊贏面始終較高。

主客和推介：主勝 同日牙買加主場對庫拉索。牙買加上輪世盃外鬥千里達，埋門次數遠不及對手，上半場中後段亦有中堅李察京治傷出，但換邊後不久卻憑翼鋒施柏斯打破悶局。門將安達比歷克全場雖已作出5次撲救，奈何球隊仍在完場前失守，慘被逼和。 庫拉索上輪世盃外鬥百慕達，全程狂攻對手，半場已憑巴古拿兄弟各建一功，2球在手。換邊後，球隊加大進攻力度，終憑年輕射手保連拿地標戰梅開二度，翼鋒桑治漢臣、防守中場馬菲亞及中堅雲艾積馬亦有士哥，輕鬆大勝而回。