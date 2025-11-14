國家打吡撐巴塞女足小勝

女子西甲周六上演國家打吡，擂台躉巴塞隆拿女足主場，接受皇家馬德里女足的挑戰。 巴塞隆拿女足已在女子西甲6連霸，而從未奪取冠軍的皇家馬德里女足已連續3屆奪得亞軍，暫時聯賽10戰過後，巴塞女足領先皇馬女足只有4分，雙方實力有接近之勢。計兩軍近兩年7次交手，5次開總入球最多4球，包括近兩次各勝1次3比1；加上皇馬女足近況硬淨，對上6場只失3球，今場面對老對手會以守為攻，國家打吡未必放送大量入球。 入球大細推介：[5.5]球細

巴塞女足炮手眾多，但近期上半場表現變得反覆，雖然上仗聯賽半場已領先拉科魯尼亞8:0；但連同剛戰女子歐聯，近6場半場其實有5場總入球最多2球。皇馬女足季初鋒芒不及宿敵，每每開賽後穩中求勝，季內聯賽5次作客只曾1次半場落後，上半場總入球最多2球，今場遇上頂級班霸，當然先守為敬。 半場入球大細推介：[3.5]球細 巴塞女足4-3-3的tiki-taka短傳控球戰術，每場都可以輕易炮製大量角球，但近期鬥皇馬女足卻是少有例外。兩隊今年4次交手，上半場場均只有3.2個角球，皇馬女足鬥強敵會採取保守的4-4-2或4-2-3-1陣式，從季內5場聯賽作客上半場場均只得3.6個角球，今場亦有力開波即壓制對手兩側猛攻。

半場開出角球大細推介：[6.5]球細 巴塞雖然計往績佔盡優勢，近期對戰的全場角球數目亦大佔上風；但皇馬女足作客鬥強隊踢4後衛及主要利用一或兩位箭頭，在中路突破的穩陣踢法，往往無法令國家打吡製造角球大戰。兩隊今年對賽4次場均角球只有8.5個，跟皇馬季內聯賽作客場均只有7.4個角球的比賽風格近似。 開出角球大細推介：[11.5]球大 巴塞女足始終鋒力銳利，今年4次交手3次開出半全場贏/贏，勝負早分，計聯賽主場5戰半場4勝兼0失球。皇馬在聯賽作客表現慢熱，開季5場聯賽上半場只得2勝2和1負，只怕上半場最終久守必失。

半全場推介：主/主 巴塞女足雖然是國內擂台躉，聯賽主場5戰全勝入24球，平均每場入4.8球；但其中兩勝弱旅已共入16球，計對上3場聯賽主場2次只小勝2:0。始終皇馬女足前鋒好手多，包括3大西班牙國腳在陣，其中列當度在上次交手打敗巴塞女足更先開紀錄，她在季內腳風亦順，巴塞守將不會掉以輕心，今場戰情未必一面倒，可博巴塞小勝。 讓球主客和推介：客勝 同日另一場女子西甲由阿拉馬女足主場對馬德里CFF女足 。阿拉馬女足上輪聯賽鬥皇家馬德里女足，慘被圍攻，上半場中後段更有左閘艾芭辛達瑪莉亞擺烏龍。換邊後，對方加快進攻節奏，球隊無力招架，兵敗如山倒，再失4球，最終大敗收場。 馬德里CFF女足上輪聯賽鬥特內里費女足，開賽早段已先落後；球隊前線啞火，全場居然無法取得任何中目標射門，終在完場前再度失守，全失3分。

阿拉馬女足上輪聯賽慘吞皇家馬德里女足5蛋，聯賽連敗失9球，防線漏水：計近4場聯賽只得1分0入球，今場不值博反彈。馬德里CFF女足上輪聯賽0比2不敵特內里費女足，聯賽連敗0入球，前線啞火；幸好，計近3場聯賽作客取2勝1負，曾擊敗西維爾女足及拉科魯尼亞女足，戰鬥力未算太差，今場可捧客勝。 另外，周六女子意甲帕爾馬女足主場對費倫天拿女足。帕爾馬女足上輪聯賽鬥熱拿亞女足，全場埋門多達11次，但只有3次中目標亦無功而還，鋒力疲弱；就算門將甘美莉亞施薩屢救險勝，但守至尾段仍要失守，敗走而回。 費倫天拿女足上輪聯賽排出「4-3-3」陣式，中場莎維蓮妮表現一般，幸好前鋒蘇菲布雷加迪梅開二度兼交出助攻；另一前鋒奧馬絲杜迪亦有士哥，攻力強勁，最終大勝收場。