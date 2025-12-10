巴吞聯主場「大」騷謝幕

亞冠盃2周四上演東亞區第6輪即尾輪分組賽，其中H組榜首的淡濱尼流浪作客迎戰鬥巴吞聯。 兩隊是東南亞區內老對手，單計今年已先後在3項賽事碰頭，每戰皆爭持激烈。來自新加坡的淡濱尼流浪暫時在亞冠盃2出戰5場4勝1和排榜首，篤定首名出線；相反來自泰國的巴吞聯5戰2勝3負，不論今場勝負，肯定會以第3名完成今屆亞冠盃2小組賽事。雖然排名已定，但兩隊對上3次交手總入球最少開出3球，包括淡濱尼流浪剛在上周中於東南亞錦標賽反勝巴吞聯3:2，今場是巴吞聯的復仇戰，兩隊輕裝上陣仍是對攻格局。

入球大細推介：[2.5/3]球大 兩隊上周中在淡濱尼流浪主場交手，一開波即全面對攻，巴吞聯未有因實力稍不及對手而退縮，跟兩隊在今屆亞冠盃2比賽的開局風格截然不同。巴吞聯該仗上半場領先兩球，期間主隊淡濱尼流浪射失12碼，但仍能在尾段追回一球，為下半場大反撲展開序幕。兩隊計今年4次交手，上半場總入球3次最少開出2球，今場巴吞聯佔地利有力再次搶攻。 半場入球大細推介：[1.5]球大 巴吞聯主要以4-2-3-1或4-3-3迎敵，日本好手土井智之為進攻重心，在球隊今年各項賽事都有入球紀錄，擅長高位逼搶作快速突擊，踢法較簡單直接，輪換能力稍嫌不足，在今年亞冠盃2的5戰上半場場均角球只有3.2個。淡濱尼流浪主要以4-2-3-1或4-4-2陣式迎敵，3線都有日本球員壓陣；球隊計近兩次跟巴吞聯交手全勝，但上半場合共只貢獻1個角球，可見對付巴吞聯有一套既定的進攻模式。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 巴吞聯在5場分組賽只曾兩勝同組最弱的FC卡雅，其餘各戰一籌莫展，進攻單調是主因，其中主場鬥浦項制鐵更全場無法製造一個角球，進攻過份側重土井智之。淡濱尼流浪3線日本球員擔當重任，同樣以中前場球員作快速突擊為煞食招數，但少用邊路進襲，日將東川続上仗交手更包辦贏波3個入球；現役新加坡國腳郭家溍及馬爾他國腳布哈基亞，擅長兩側發難再推大位協助隊友進攻，今場仍會照辦煮碗，客隊角球貢獻不會多。

開出角球大細推介：[9.5]球細 今場雖是例行公事，但主場之利的巴吞聯為向球迷交待，鬥心會較強，上仗作客對賽能夠先入2球並領先半場，加上控球百分比佔上風，顯見有一定能力。淡濱尼流浪上仗交手上半場防守失魂，如今已肯定首名出線，今場或會輪換陣容出擊，只怕守力會進一步減弱，又再度先落後。 半場主客和推介：主勝 巴吞聯在國內聯賽主場開季4戰3勝1和，完成今次亞冠盃2比賽後，將會全力爭取重返聯賽前列；球隊剛在聯賽贏波重返勝軌，今場乘對手戰意減弱，有力憑地利取得今年第5次交手以來的首勝。淡濱尼流浪近況無礙出色但目標已達，加上後顧數天後國內重要盃賽，今場作客心意難測，寧撐主隊。

主客和推介：主勝 同組FC卡雅主場對浦項制鐵。FC卡雅上仗亞冠盃2以「4-1-4-1」陣式出戰，中堅山崎海秀與卡森比領導的防線錯漏百出，完全缺乏信心，左閘拉夫恩表現不濟；阿保利達今場有望搶得正選位置，但限於質素，也難有期望。浦項制鐵名將中場奇誠庸上仗亞冠盃2終仍來首騷，以正選出場表現平穩出色，今場都會繼續擔正。新晉國腳前鋒李浩賈同場梅開二度，展現不俗把握力，今場會與外援前鋒達洛查攜手攻堅。 FC卡雅上仗亞冠盃2以3比5不敵淡濱尼流浪，小組5戰全敗，勁失14球，擺明未夠班，攻不銳兼守不穩，無心戀戰，今場地頭出戰仍不值反彈。浦項制鐵上仗亞冠盃2以2比0輕取巴吞聯成功出線，今場輕裝上陣；考慮雙方戰意有限，博「入球」細似乎更穩。

至於H組大阪飛腳主場對拉查布里。大阪飛腳前鋒曉密特在日職停賽之後，今場將會復出擔正。球隊今場將輪換出擊，小將中場名和田我空及傷癒不久的中場鈴木德真，都有望以正選登場。拉查布里主力中堅莫湯保上仗國內比賽受傷，今場應會缺陣，普姆拉克將會頂上擔正。球隊以「4-3-3」陣式出戰，中鋒丹尼祖利亞今屆賽事累積已入5球，把握力佳，最具威脅。 大阪飛腳上仗亞冠盃2以5比0大炒東方，小組5戰全勝，盡顯超班質素，已穩奪首名出線；但國內聯賽已結束，球員難免鬆懈，即使今場有地利之助，戰意受減下，恐會失分。拉查布里上仗亞冠盃2以2比0輕取南定，小組3連勝，為爭出線打下良好根基，今場夠決較足心，有力搶分。

E組賽事FC北京主場對FC麥克阿瑟。FC北京中場曹永競上仗亞冠盃2後備登場卻領紅牌被逐，今場停賽，影響調動。球隊續由助教阿馬尼利出任臨時教頭，此子剛領軍拿下中國足協盃。後防重心王剛該仗足協盃受傷，今場缺陣，守力受損。FC麥克阿瑟年輕前鋒維卡利上仗亞冠盃2後備登場梅開二度，表現出色，今場將取代拉菲爾杜蘭擔正，與池東沅合作攻堅。 FC北京上仗亞冠盃2以1比2不敵河內公安，今場會為保小組季席而戰；球隊剛贏得中國足協盃，大軍今戰難免放鬆，主場出擊應不會死守。FC麥克阿瑟上仗亞冠盃2以2比1力克和富大埔，已經提早出線，但仍會爭取首名；球隊踢法進取，今場會與FC北京對攻，追「入球」大合理。