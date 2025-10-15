巴塞女足訪意「大」無畏

羅馬女足貴為前季女子意甲及女子意盃雙料冠軍，季前在新設的女子意盃亦奪得亞軍，季初火力不缺，但防守持續出現問題，上仗歐聯一出場，即以2:6不敵皇家馬德里女足，今場面對比後者級數更強的女子西甲霸主巴塞隆拿女足，主場也難守。巴塞隆拿女足在對上5屆歐聯非冠即亞，實力雄厚，今季西甲7戰已入37球，上仗歐聯7:1狂數拜仁慕尼黑女足，場場不留手，今場又會連珠炮發，狂轟敵方大門。

入球大細推介：[5.5]球大

羅馬女足近期不論歐戰及意盃決賽，踢法上都傾向進取，有氣有力時更無懼對攻，意盃決賽鬥祖雲達斯半場1:1，歐聯鬥皇馬女足半場落後2:3，近期唯一主場比賽，女意甲迎戰帕爾馬女足，半場領先2:0。巴塞女足全攻型，上仗歐聯半場已領先拜仁女足4:1，計開季4場女西甲作客，3次開出總入球最少2球，今場遇上不擅守的主隊，預期開波後即有入球源源送上。

半場入球大細推介：[2.5]球大

羅馬女足踢4-3-3防反戰術為主，由10號女隊長姬莉安妮中場派牌打反擊，兼跟鋒將互傳入楔攻堅，開季後計2場意甲及1場歐聯，上半場場均只錄得4個角球，包括該隊上次歐聯半場錄得0角球。巴塞女足4-3-3的tiki-taka短傳控球戰術，中前場位位能傳擅射，尤其會在邊路互傳後，直插對手心臟地帶，攻其不備。今屆計4場西甲作客及上仗歐聯主場，5場對手半場合共只錄得1個角球，難越緊密的巴塞防線半步之餘，要單靠該隊先製造大量角球，亦往住未能成事。