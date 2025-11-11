巴塞女足「半角」鬥大

女子歐聯將於周三繼續上演連場大戰，其中擂台躉巴塞隆拿女足主場對比利時奇兵奧特海維利女足。

巴塞隆拿女足在對上5屆女子歐聯非冠即亞，今季西甲10戰已入47球，其中上仗歐聯4:0輕取羅馬女足而兩戰全勝，但早前在女子西甲作客皇家蘇斯達女足輸0:1，季內長勝走勢斷纜，計近5次主場3次總入球最多4球，今場就算仍然會控制大局，但對手實力未算太差，未必可以大炒。奧特海維利女足上季首捧比利時聯賽冠軍，得以出戰今屆女子歐聯外圍賽，結果一路殺上躋身大聯賽，表現神奇，暫時1勝1和入4球失3球，今場作客主守搶分，未必任對手魚肉。

入球大細推介：[5.5]球細

巴塞女足炮手眾多，但上仗歐聯半場只領先羅馬女足1:0，對上5場4次半場總入球最多2球，傾向下半場轉猛火爭取大勝。奧特海維利女足暫排國內聯賽榜首，計聯賽作客4戰全勝只失2球，連同上圈兩回合外圍賽，近4戰女子歐聯半場總入球全部最多2球，表現傾向慢熱，今場作客必以守為先。

半場入球大細推介：[2.5]球細

巴塞女足4-3-3的tiki-taka短傳控球戰術，每場都可以輕易炮製大量角球。今屆計5場西甲主場及上仗歐聯主場，共6場上半場場均炮製7.1個角球。奧特海維利女足在歐戰仍排出4-3-3陣式，客場不盲目收窄防線，上仗女子歐聯作客巴黎FC，跟對手上半場已炮製7個角球，今場遇上頂級歐洲勁旅，可先演角球大合奏。

半場開出角球大細推介：[5.5]球大

巴塞今季主場全勝，場均開出12.6個角球，戰至下半場仍會努力貢獻角球數目，兩大邊鋒猛將佩亞達絲及邦瑪迪功勞甚大。初戰歐聯主賽圈的奧利海維利女足，上兩場歐聯場均開出12個角球，陣式進取有利跟對手鬥製造角球。

開出角球大細推介：[11.5]球大

巴塞女足上仗歐聯半場領先羅馬女足1:0，開季兩場歐聯半全場皆開出贏/贏，勝負早分。奧利海維利女足在歐聯大聯賽表現慢熱，兩場皆半場落後，靠下半場發力搶得1勝1和，今場作客歐洲頂級勁旅，只怕上半場主守也要先守。

半全場推介：主/主

巴塞女足雖然主場無敵，但近期表現反覆，近5場主場勝仗只有2場最少贏5球。對手奧利海維利女足初生之犢不畏虎，連續兩場歐聯後上成功取分，其中攻中莎拉佩絲泰兩戰俱在下半場攻入埋齋波，今場未必大敗而回。

讓球主客和推介：客勝

同日其他女子歐聯賽事馬德里體育會女足主場對祖雲達斯女足。馬德里體育會女足主力右閘阿歷絲亞上仗女歐聯領紅牌被逐，今場停賽，是一大打擊；剛傷癒的美娜奧有望頂上擔正，狀態卻未足，會成防線隱憂。前鋒羅莎奧達雯同樣剛傷癒回歸，今場可以候命。祖雲達斯女足續以「3-4-1-2」陣式出戰，中堅莎華爾及古爾貝芝在國內聯賽都被收作後備，今場將齊齊回歸正選。老將前鋒娜尼莉上仗女歐聯後備登場，表現活躍，今場有望搶得正選。

馬德里體育會女足上仗女歐聯以0:1不敵曼聯女足，在女歐聯聯賽階段兩戰1勝1負，表現反覆，實力未夠頂級，今場雖有地利，亦不易言勝。祖雲達斯女足上仗女歐聯以1:2僅負拜仁慕尼黑女足，表現已有交代；女歐聯聯賽階段2戰1勝1負，發揮穩定，近期狀態平穩，今場有望不敗而回。

推介：祖雲達斯女足讓客

至於曼聯女足迎戰巴黎聖日耳門女足。曼聯女足中堅杜明歷姬贊臣上仗女歐聯領紅牌被逐，今場停賽，其位置會由嘉比莉佐治頂上擔正，守力仍可信賴。主力攻中瑪娜特同場女英超被收作後備，今場有望復任正選。巴黎聖日耳門女足續以3-5-2陣式出戰，雙箭頭伊霖比與簡珍加上仗女法甲同以後備上陣，只為留力今戰，都會復任正選。防線重心莎莫娜在國內聯賽亦以後備登場，今場都會再次擔正，但防線卻嫌未夠穩健。

曼聯女足上仗女歐聯以1:0力克馬德里體育會女足，在女歐聯聯賽階段兩戰全勝，整體表現出色；今季實力強大，進步良多，今場地頭出戰，可以秤先。巴黎聖日耳門女足上仗女歐聯以1:2不敵皇家馬德里女足，女歐聯聯賽階段兩戰全敗，實力未達一線，客戰難有好發揮，今場勢落入下風。

推介：曼聯女足主勝

想睇更多賽前分析，>即按<