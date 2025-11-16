德國主場發威「克」敵

世盃外歐洲區外圍賽A組周一煞科夜爆發榜首戰，由德國在萊比錫主場迎戰斯洛伐克。 4屆世盃冠軍德國在今屆外圍賽首輪陰溝翻船，0:2敗走斯洛伐克，但之後回復強勢寫下4連勝，暫時以得失球差較佳壓倒斯洛伐克排榜首。球隊汲取教訓後回復攻守兼備的傳統歐洲強隊本色，近4勝只失2球；加上今場和波已可首名直入躋身明年決賽周，今場仍可睇準出擊。斯洛伐克上仗主場1:0險勝北愛爾蘭，得以在今場賽前跟德國同分作決戰，該隊今屆外圍賽守強攻弱，由般尼門將杜夫巴卡領導的防線甚穩，今屆5場外圍賽每場總入球最多2球，就算今場要贏波才能反壓對手取首名，今場仍會跟一向作風先求穩守。

入球大細推介：[3.5]球細

德國近年由少帥拿高士文領軍，但踢法老練少有急進，著重控球為主睇準出擊。今屆外圍賽5戰中，德國3次半場總入球最多1球；計上一次大賽歐國聯連同淘汰賽主場六度出擊，同樣4次半場總入球最多1球。今次雖然是外圍賽小組榜首大戰，但主隊形勢佔上風下，沒有冒險搶攻的需要。斯洛伐克今屆5戰跟全場走勢相同，半場總入球全部最多1球，3次半場開0:0，今場開局入球不會多。

半場入球大細推介：[1.5]球細 德國今屆外圍賽殺出救星，新星中鋒、效力英超紐卡素的禾達美迪上位，更包辦球隊對上兩勝的3個入球，在4-2-3-1陣式中負責前場逼搶、持球及入波；不過這位高大射手腳下功夫亦不俗，球隊就算擁有兩翼側擊好手，但少有落底作出高空轟炸，球隊對上兩場外圍賽主場勝仗，上半場場均只有3.5個角球。斯洛伐克中鋒史特拿錫效力英冠米杜士堡，身形不俗但今年入球產量不多，國家隊側擊亦欠高效快速翼鋒，上仗鬥盧森堡上半場角球1:1，而今屆2場外圍賽作客上半場場均只有2.5個角球。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

德國上仗遇弱試用翼鋒基拿比出任攻中，主力控球在腳在中路快速突破，側擊威力再減，結果全場只開出8個角球，跟今屆兩戰主場場均7.5個角球走勢相若。斯洛伐克上仗鬥北愛場均只有5個角球，今場遇上不易暴露防守空位的主隊，就算下半場再換入另一英冠史篤城中鋒保辛尼克，亦難用側擊試圖打開缺口。

開出角球大細推介：[10.5]球大 德國在外圍賽愈踢愈有信心，大賽球隊心理質素一向超強，連同上屆歐國聯，對上8場主場上半場未嘗一敗，當中半數和波。斯洛伐克同樣穩陣，上屆歐國聯4戰作客上半場全和對手，今屆外圍賽作客2戰半場1和1負，今場硬仗留在下半場發難符合一向部署。

半場主客和推介：和局

斯洛伐克爭首名已無退路，又起碼穩奪次名，今場可放開懷抱下半場豁出去博殺爭勝，但只怕後防露出更多空間，令德國有機可乘。德國今屆兩場主場都在下半場加大進攻力度，最後成功輕取對手；始終大軍不乏優質兵，包括中場大將甘美治上仗坐冷板留力今場，主隊大有機會最終獲勝，跟擁躉賽後開出線派對。

讓球主客和推介：主勝