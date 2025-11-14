意大利主場「細」鬥挪威

要直接出線變成不可能任務的意大利，周日深夜將會在米蘭聖西路主場鬥小組榜首挪威，合演今屆世盃外圍賽謝幕戰。
意大利賽前在歐洲區I組7戰6勝1負，正因外圍賽首輪0:3不敵挪威，就算之後6戰全勝，但已造成現在困局。球隊今場最少要淨勝挪威9球，才能壓倒對手取得首名直接出線明年世盃決賽周，已變不可能任務；計季內3場外圍賽主場遇弱全勝0失球，但2次總入球最多3球，現役主力前鋒狀態平平，今場要合演入球騷，創造神奇一夜不易。挪威小組7戰全勝，要成功取得自2000年歐國盃後首張足球大賽決賽周入場券，今場穩陣行事即可夢想成真。
入球大細推介：[3.5]球細
兩隊上仗外圍賽同樣慢熱，跟弱旅0:0悶和半場，其中意大利作客摩爾多瓦屢攻不下，更被遠道而來捧場的意大利球迷辱罵，賽後令主帥加度素感到不滿。該隊今屆主場3戰外圍賽上半場2勝1和共入2球，2勝只是1:0，今場遇上氣勢如虹的挪威，更難開局即發圍。挪威雖然在霸氣沖天，但今屆外圍賽在非主場的初段開賽氣勢遠不及地頭，其中鬥以色列及愛沙尼亞半場，只錄得1勝1和共入1球。
半場入球大細推介：[1.5]球細
挪威缺少養傷的中場主力馬田奧迪加特後，主要以4-4-2陣式迎敵，兩大箭頭艾寧夏蘭特及阿歷山大索洛夫，在今屆外圍賽共入19球，各有高超的入球能力，球隊擅長高位逼搶為前鋒創造進攻空間，簡單又直接；但今屆外圍賽上半場場均只有4個角球，跟上次鬥意大利的上半場角球數字一樣。意大利今場會以4-3-3陣式迎敵，繼續以控球主導比賽；加上主場謝幕當然希望全方位進攻求勝；但一遇較強對手，兩翼往往無法拉開兩邊突破，包括今屆兩鬥以色列，上半場場均只有3個角球。
半場開出角球大細推介：[5.5]球細
意大利預計下半場會加大進攻力度求交代，但翼鋒缺乏高質人才，只能靠中場後上制敵。挪威4人防線沒有名將壓陣，但踢法實而不華少花巧，解圍甚少拖泥帶水；進攻上主力靠入球能力超凡的艾寧夏蘭特獨闖龍潭，從今屆7戰外圍賽場均只有7.4個角球，今場仍會用相同戰略困擾意大利。
開出角球大細推介：[10.5]球細
意大利今屆7場外圍賽半場錄得3勝3和1負，唯一半場落後就是作客挪威；主場反而傾向慢熱，入球又少。挪威今屆7場外圍賽半場5勝2和，但今場目標清晰，先求穩守並在比賽中不斷消磨對手求勝反撲的士氣，早前在歐國聯作客3戰半場1勝2和，可見穩陣作風的一面。
半場主客和推介：和局
意大利首名出線機會極微，上仗作客摩爾多瓦戰至完場前才入2球贏波，今場要報首循環大敗之辱，只怕靠鬥心未必可撐至最後。挪威圓夢近在咫尺，大軍士氣一流，鋒力頂級力足牽制敵衛助攻，今場要保住外圍賽不敗凱旋回國，機會仍高。
主客和推介：和局