意大利主場「細」鬥挪威

意大利賽前在歐洲區I組7戰6勝1負，正因外圍賽首輪0:3不敵挪威，就算之後6戰全勝，但已造成現在困局。球隊今場最少要淨勝挪威9球，才能壓倒對手取得首名直接出線明年世盃決賽周，已變不可能任務；計季內3場外圍賽主場遇弱全勝0失球，但2次總入球最多3球，現役主力前鋒狀態平平，今場要合演入球騷，創造神奇一夜不易。挪威小組7戰全勝，要成功取得自2000年歐國盃後首張足球大賽決賽周入場券，今場穩陣行事即可夢想成真。

入球大細推介：[3.5]球細

兩隊上仗外圍賽同樣慢熱，跟弱旅0:0悶和半場，其中意大利作客摩爾多瓦屢攻不下，更被遠道而來捧場的意大利球迷辱罵，賽後令主帥加度素感到不滿。該隊今屆主場3戰外圍賽上半場2勝1和共入2球，2勝只是1:0，今場遇上氣勢如虹的挪威，更難開局即發圍。挪威雖然在霸氣沖天，但今屆外圍賽在非主場的初段開賽氣勢遠不及地頭，其中鬥以色列及愛沙尼亞半場，只錄得1勝1和共入1球。

半場入球大細推介：[1.5]球細

挪威缺少養傷的中場主力馬田奧迪加特後，主要以4-4-2陣式迎敵，兩大箭頭艾寧夏蘭特及阿歷山大索洛夫，在今屆外圍賽共入19球，各有高超的入球能力，球隊擅長高位逼搶為前鋒創造進攻空間，簡單又直接；但今屆外圍賽上半場場均只有4個角球，跟上次鬥意大利的上半場角球數字一樣。意大利今場會以4-3-3陣式迎敵，繼續以控球主導比賽；加上主場謝幕當然希望全方位進攻求勝；但一遇較強對手，兩翼往往無法拉開兩邊突破，包括今屆兩鬥以色列，上半場場均只有3個角球。