拜仁女足作客破「門」

新一屆女子歐聯仿效男子組行瑞士式聯賽，由18支球隊角逐，先進行6輪聯賽定排名。巴黎聖日耳門女足周四在第4輪迎戰拜仁慕尼黑女足。

兩隊在頭3輪大聯賽表現大相逕庭，上屆不入女子歐聯分組賽的巴黎聖日耳門，3戰全敗只入2球，可幸球隊暫時在女子法甲主場尚有一定威力，4戰全勝只失2球，今場硬撼近年歐戰老對手，仍會嘗試先踢得保守。拜仁慕尼黑女足上屆女子歐聯8強不敵女子法甲班霸里昂女足止步，今屆再接再厲，聯同女子德甲，兩大戰線表現良好，但有上次女子歐聯作客慘敗巴塞隆拿女足的陰影，今場作客亦會一改冒進踢法，以該隊今季女子德甲作客3戰全勝只失1球的守力，加上對上4次交手，3次總入球最多3球，今場入球未必太多。

入球大細推介：[4.5]球細

兩隊近年已4次在女子歐聯碰頭，每次戰情皆相當緊湊，拜仁女足在法定時間錄得2勝1和1負，計半場3次總入球最多1球。巴黎聖日耳門女足開季在女子法甲4戰主戰主場上半場0失球，同樣拜仁女足開季在女子德甲3戰作客上半場0失球，今場老對手聚頭，大家仍會謀定而後動。

半場入球大細推介：[1.5]球細

大巴黎女足以4-3-3或3-5-2陣式迎敵，主要以控球進攻，短傳滲透，由幾位前鋒直接攻門取分；3場女子歐聯上半場場均只有4個角球，其中近兩仗女子歐聯敗仗，上半場該隊只能製造1個角球。拜仁女足踢4-2-3-1為主，三線實力平均，並俱有入球能力；攻中猛將夏達指揮若定，一如德國球隊作風，注重中場壓逼迫力及防守紀律，今屆歐戰3戰上半場場均只有4.6個角球，其中上仗鬥阿仙奴女足，該隊更錄得上半場0角球。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

大巴黎女足在今屆女子歐聯開局不理想，兩大聯賽射手前鋒洛美列查及拉舒達阿積比迪，暫時在歐戰入球食白果，中前場球員支援乏力，3場女子歐聯場均角球只有7.3個，二人在前線獨自搵食也難，就算上次主場鬥皇家馬德里女足，半場落後兩球，下半場傾力反撲，但單計該隊只多增添2個角球。拜仁3場女子歐聯場均角球只有8個，少用底線側擊，從上仗女子歐聯下半場反勝阿仙奴，但該隊全場只得下半場取得唯一一個角球，可見踢法貫徹始終。

開出角球大細推介：[10.5]球細

兩隊在今屆大聯賽3戰上半場未嘗一次領先，大巴黎女足半場1和2負，主場照落後皇家馬德里女足2球；拜仁女足同樣半場1和2負，但上次主場鬥阿仙奴女足半場落後2球仍能反勝，今場必定打醒精神應戰，加上近兩次交手，拜仁女足上半場俱能領先1:0包括作客一戰，今場仍可支持拜仁女足繼續早佔上風。

半場主客和推介：客勝

大巴黎女足在國內受制里昂女足，在女子歐聯暫時表現低迷，3戰全敗失8球，包括0:4不敵實力稍遜拜仁女足的另一女子德甲好手禾夫斯堡女足，今場大敵當前會有心理陰影。拜仁女足早前作客1:7敗走巴塞隆拿女足後，已寫下各項賽事8戰全勝，包括上次女子歐聯下半場3:2反勝衛冕的阿仙奴女足，氣勢大盛，今場有力再下一城。

主客和推介：客勝

同日川迪女足主場 對 馬德里體育會女足 。川迪女足續以4-3-3陣式出戰，以左閘杜欣為首的4人防線，上仗女子歐聯發揮穩定出色，值得信賴。攻中露特與前鋒拉雲絲貝根，今屆賽事分別已入5球及4球，把握力佳；同場搶得正選的前鋒靴絲治表現一般，露絲伊雲絲今場有望取代擔正。 馬德里體育會女足防線主力安迪雅美甸娜，上仗女子歐聯勇戰腦震盪傷出，雖然現已出院，今場恐怕仍會缺陣。另一後衛阿歷絲雅波監刑滿，將可復出擔正頂替。

川迪女足上仗女子歐聯與賓菲加女足打和1:1，比賽形勢其實佔先，表現不俗，今屆聯賽階段3戰2和1負，曾賽和勁旅車路士女足，足證實力，今場地頭出戰，可坐和望贏。馬德里體育會女足上仗女子歐聯以1:2不敵祖雲達斯女足，在是項賽事錄得連敗，實力一般；球員信心下滑，今場凶多吉少。

至於奧特海維利女足主場 對 羅馬女足 ，主隊上仗女子歐聯以4-3-3陣式出戰，門將施希華屢救險球，表現出色，雖然大敗亦有交代。以施妮亞梅頓絲為首的防線表現落力，對抗性不差。小將前鋒雷達絲今屆賽事已入2球，持續進步，會有威脅。 羅馬女足亦以4-3-3陣式作戰，主力前鋒伊美莉哈華上仗女子歐聯傷出，今場應會缺陣；其位置將由達高妮頂上擔正，一向把握力平平的鋒線更難有期望。

奧特海維利女足上仗女子歐聯淨吞巴塞隆拿女足3蛋，對手實力超班，敗不足辱；今屆賽事3戰勝和負各1，展現不俗實力，今場有地利之助，可秤高一線。羅馬女足上仗女子歐聯以0:1不敵華拉倫加女足，聯賽階段3戰全敗，近兩場更未能取得入球，實力有限，球員信心差勁，客場出戰凶多吉少。

想睇更多賽前分析，>即按<