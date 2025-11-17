日本在本月國際賽檔期繼續在主場練兵，周二將在東京國立競技場迎戰南美球隊玻利維亞。 亞洲1哥日本上仗在愛知縣豐田體育場繼續發威，2:0擊退非洲好手加納，寫下連續3場主場國際賽2勝1和佳績。主帥森保一繼續在地頭練兵，今次是近兩個月第3支來訪的南美球隊，而對手玻利維亞亦是今屆世盃外南美區世界排名最低一隊。日本之前鬥巴拉圭及巴西，每場總入球最少開出4球。玻利維亞要為明年三月世盃外洲際附加賽做好準備，球隊上周五國際賽作客南韓淨吞兩蛋，但比賽形勢雖然落下風，但中框射門不少，今場會希望以入球結束亞洲之旅作為其中一個目標。

入球大細推介：[3.5]球大 上仗鬥加納所見，日本3中堅防線終於回穩，森保一賽後表示沒有向球員施加不失球的壓力，但球員堅持以此作目標，球隊最終結束近3場友賽上半場例要失波的走勢。玻利維亞上仗作客南韓初段守得不俗，最終跟對手上半場打和0:0，今場轉戰東京亦會先探對手虛實。 半場入球大細推介：[1.5]球細 日本主場繼續踢3-4-2-1陣式，上仗鬥加納仍用上田綺世打單箭頭，南野拓實改拍久保建英後上攻堅，中前場組織力更細緻紥實，但仍然少用側擊；計近3場主場國際賽上半場場均只有2個角球，對付南美球隊似有一套固定的進攻模式。玻利維亞主要用4-3-3陣式打防守反擊為主，上仗被硬橋硬馬的南韓帶動，合計上半場角球增多，但單計該隊上半場只取得2個角球；今場面對加強防守的日本隊，客軍不易在早段貢獻太多角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 日本上仗鬥加納整場戰情變化不大，就算下半場換入不少副選兵出場，亦甚少側擊落底線博角球，計近3場國際賽主場場均只有6個角球，下半場形勢仍佔上風，但角球數目一場比一場少。玻利維亞作客一向攻力薄弱，踢法粗枝大葉，上仗鬥南韓擔正的中鋒安素蒙迪路只在拉脫維亞聯賽效力，個子不高，今場球隊要用側擊支援前鋒攻堅，恐怕有心無力。 開出角球大細推介：[9.5]球細 日本上仗鬥加納雖然領先半場，但其實仍然以穩陣開局為主，跟對手拉成均勢，中框攻門不多，僅靠一次美妙組織打開缺口；計對上兩場鬥南美隊更半場不勝，只得1和1負。玻利維亞上仗鬥南韓半場打和0:0，但其實中框攻門次數比主隊更多，突擊有一定威力，日本今場不可不防，會再度貫徹先守穩後進攻的目標。

半場主客和推介：和局 兩隊上次交手已是2019年在神戶交手，日本勝1:0，當時交出助攻的南野拓實及有份上陣的堂安律，剛戰鬥加納各入一球，今場又會在前線燃起入波決心；加上主隊後備精兵多，爭位激烈，今場在國立競技場又會發揮凌厲後勁博大炒對手。玻利維亞一向靠高原主場制敵，作客戰力大減，計今屆世盃外圍賽作客9戰1勝8負失28球；今場作客硬撼亞洲一哥，踢友賽輪換心態比主隊更強，實力再削，只怕最終大敗離場。 讓球主客和推介：主勝

同日南韓 友賽 加納 。南韓上仗國際賽派出強陣應戰，王牌前鋒孫興民擔正踢正箭頭，配合翼鋒黃喜燦後上攻堅，當中孫興民以美妙罰球先開紀錄，威力依然；加上因傷事隔多時再度入選，並以後備身分出場的鋒將曹圭完場前「埋齋」，為球隊輕鬆勝出。 加納今次亞洲之旅只能半力出擊，上仗國際賽以今季在英超表現大勇的鋒將安東尼施美安串演正前鋒，但他的表現令人失望，未有士哥；翼鋒蘇利馬拿演出同樣失色，球隊進攻表現不濟，加上防守表現不穩，上、下半場各失一球，輸波而回。