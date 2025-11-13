日本練兵「角細」鬥加納

日本在本月國際賽檔期繼續在主場練兵，周五將在豐田體育場迎戰非洲球隊加納。 亞洲1哥日本上仗在東京友賽大發神威，3:2反勝巴西，連續兩場主場跟南美好手上演入球騷，士氣大振。主帥森保一本月繼續在主場練兵，先迎戰將會是近6屆五度出戰決賽周的非洲隊加納，預料有機會出場的一眾外流猛將，將繼續爭取入球娛眾。外號「黑星」的加納去年由奧圖艾度重掌帥印後發揮更穩定，在世盃外非洲區小組長期領先下首名出線，累計近6場正式比賽錄得5勝1和，今次亞洲之旅先鬥日本再作客南韓，就算陣容不整，年輕球員有上位機會必搏盡，有望跟日本合演入球騷。

入球大細推介：[2.5]球大 日本3中堅防線問題仍然漏洞百出，踢法亦傾向慢熱，對上2場主場友賽，日本上半場合共只入1球。加納踢法傾向保守，計今屆非洲區外圍賽作客5戰不論勝負，全部半場開出總入球1球，今場遠道而來亦會先探對手虛實。 半場入球大細推介：[1.5]球細 日本連續兩仗主場踢3-4-2-1陣式，上仗鬥巴西前線改用上田綺世打單箭頭，南野拓實改拍堂安律後上支援攻堅，側擊仍然欠銳，鬥巴拉圭半場合共只得3個角球，鬥巴西更兩軍半場角球食白果。加納近期喜用4-2-3-1陣式，但在英格蘭搵食的兩大好手箭頭佐敦阿休及翼鋒古度斯因傷未有入選，計5場世盃外作客半場場均只有3.6個角球，遇同組實力分子角球數字被拖低，今場要先用側擊挑戰日本守將更不容易。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 日本上仗鬥巴西半場落後下，下半場陣式變化不大，甚少側擊落底線博角球，最終成功反勝多得對手守將在禁區內接連送禮，就算近兩場友賽落後下傾力反撲，但場均角球由該隊帶動亦只是提升至6.5個角球。加納今場或重用副選的英冠箭頭班頓阿辛迪掛帥，此子個子不高，球隊難用高空波進襲；反而會多作中路突破取分，在今屆外圍賽作客場均8.2個角球，今場試陣為主亦不會改變進攻戰術。 開出角球大細推介：[9.5]球細 日本近期比賽例慢熱，對上4場國際賽半場錄得2和2負，但有鑑於上仗主場鬥巴西上半場落後兩球的尷尬場面，主帥森保一今場會先加強防守。加納近戰外圍賽或因分數上已拋離對手，踢法先傾向穩紮穩打，鬥同組實力分子馬里及科摩羅，半場俱開0:0。

半場主客和推介：和局 日本在上月兩場國際賽俱顯露永不言敗的決心，加上後備精兵又多，爭位激烈，有主場之利往往能發揮凌厲後勁；補時逼和巴拉圭、下半場連入3球反勝巴西，今場仍可秤高一線。加納今次亞洲之旅大軍陣容不整，試陣及輪換心態比主隊更強，若然下半場陸續換走僅有主力，恐怕攻守失衡，難擋日本後勁。 主客和推介：主勝 同日南韓亦約戰玻利維亞 。南韓今次國際賽繼續強陣備戰，包括進攻王牌孫興民、巴黎聖日耳門鋒將李康仁；此外養傷多時後復出的前鋒曹圭成亦獲得重召，還有由熱刺借用至樸茨茅夫的中場梁民革亦再度入選。 玻利維亞今次徵召不少效力海外球會的主力，繼續備戰明年的世盃外洲際附加賽，包括薩克達的中場球星迪亞高阿羅約，效力西乙雷加利斯的後衛馬卡薩加；本土球會球員方面則有前鋒約翰加西亞。