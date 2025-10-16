普馬斯女足求勝鬥「大」

女墨超首階段聯賽進入尾聲，周五早上由普馬斯女足迎戰祖亞雷斯女足，雙方為爭入首階段季後賽8強，必有一番激戰。

墨超女足自2016年成立，賽制分兩階段進行，今季首階段賽事已進行15輪比賽，各隊只餘兩場比賽，力爭頭8名入季後賽淘決賽。今場對戰的普馬斯女足及祖亞雷斯女足，以往從未在兩階段季後賽封后，目前聯賽分別排第10及第9位，今場名符其實搶分大戰，力爭3分為上。以普馬斯女足今季聯賽主場8戰4勝4負入得16球失12球的大開大合踢法，加上近期火力全開，踢法冒進，可望帶動今場對手合演入球騷。

入球大細推介：[2.5]球大

兩隊上屆兩階段比賽交手，普馬斯女足半場取得1勝1和，兩場半場總入球最少2球。普馬斯女足聯賽累計3連敗，場場一開波即跟對手駁火，該3場半場總入球亦最少2球，主場聯賽已連續6仗上半場跟對手分出勝負，全場亦開出相同勝負賽果。祖亞雷斯女足為出線亦開始焦急，近3場半場2次跟對手開出總入球3球，該兩場同樣上半場定輸贏。

半場入球大細推介：[1.5]球大

普馬斯女足踢進取4-3-3陣式，擅長主場壓逼，但防守漏洞不少易被打反擊，跟祖亞雷斯女足近年對賽佔到上風，但計近6次對賽5勝1和之餘，該6場對賽上半場場均只得3.1個角球。祖亞雷斯女足踢4-4-2陣式為主，防守反擊，客場更保守，今季作客聯賽7戰場均開出4個角球，今場會睇準主隊向來不穩的中路防守，尋找入球機會。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

普雷斯女足首席射手列比露，今季已入12球，高大衝刺型擅於在對手禁區內找尋機會。球隊主場入波不少，但8戰主場場均只有8個角球，反映攻勢簡單直接為主。祖亞雷斯女足前線無一突出射手，近期靠中場莉莉安娜馬卡度發辦，為隊友鋪路爭取士哥，邊鋒威力平平。

開出角球大細推介：[9.5]球細

兩隊近期戰績相當反覆，普馬斯女足已連續2場上半場入2球，今場爭勝決心比對手強，有力搶攻制勝。祖亞雷斯女足作客鋒力始終不太可信，季內7場作客只得兩次半場領先，今場或會早落下風。

半場主客和推介：主勝

普雷斯女足今季主場平均每場入2球，鬥攻會有一定信心，加上近6次主場對賽全勝，今場有力贏波在積分表上反壓祖亞雷斯女足，爭首階段季後賽一席，力戰到底。

主客和推介：主勝