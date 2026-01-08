曼聯「角細」鬥白禮頓

英足盃第3圈周日繼續出現英超內訌戰，由新帥領軍的「紅魔」曼聯迎戰「海鷗」白禮頓。

兩軍在英足盃成績有天淵之別，紅魔貴為13屆盟主，僅次14屆的阿仙奴，對上3屆兩度入決賽並在前屆奪冠，不愧老牌勁旅。海鷗自從2017/18年升上英超後，只曾兩度闖入4強，史上只有1983年贏得1次亞軍。兩隊近年集中在英超交手並不乏入球騷，計近5次對賽，4次總入球最少3球，包括曼聯今季聯賽首循環勝4:2，今場盃賽再在奧脫福交手，預計入球亦不會少。

入球大細推介：[3.5]球大

曼聯季內失波不少，計10戰主場失13球，但單計上半場其實只失4球，主場開局穩陣，上次主場鬥白禮頓亦能在半場保持不失。白禮頓今季鬥同級球隊作客表現慢熱居多，連同英聯盃作客半場打和阿仙奴，季內作客12戰鬥同級球隊只入2球；今場輪換部分副選出戰盃賽，只能先以穩守突擊跟強敵周旋。

半場入球大細推介：[1.5]球細

曼聯剛炒主帥，由暫代領隊帶隊，戰術上仍在摸索當中，球隊計近5次跟白禮頓對賽，上半場場均只有2.8個角球，包括近兩次主場上半場交手，場均只有1.5個角球。白禮頓主要以4-2-3-1單箭頭出擊，球隊雖擁有出色翼鋒三笘薰壓陣，但作客打防守反擊為主，側擊偏少；季內作客跟英超球隊對賽12戰上半場，場均角球只有3.7個。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

兩隊近年對賽互有勝負入球不少，反而合力炮製角球數目不多，單計近兩季3次對賽場均只有7個角球；而曼聯季內主場入球能力增加，但主場場均只有9.3個角球，對手白禮頓季內作客12次鬥英超隊場均只有8.7個角球。今場曼聯的高大箭頭班捷文施斯高及白禮頓的韋碧克未必會踢足全場，兩隊用側擊作高空轟炸製造角球機會只怕不多。

開出角球大細推介：[9.5]球細

今場是曼聯暫代主帥費查首度主場領軍，眾將要力爭表現，必定打醒精神，球隊季內10戰主場半場取得6勝2和2負，包括對白禮頓半場已領先，今場估計上半場仍會佔得上風。白禮頓作客例慢熱，季內12戰作客半場僅取1勝2和9負，包括對上4戰作客半場俱要落後。

半場主客和推介：主勝

曼聯今季無法參加歐洲賽，英聯盃又一早出局，英足盃已成季內唯一可爭的盃賽獎盃；加上一向重視這項歷史悠久的盃賽，近11屆從未在第3圈失手，主場踢法進取，可以看高一線。白禮頓季內主強客弱，近4場作客更只得2和2負共失7球，今場只怕會被對手季內雙殺。

主客和推介：主勝