亞冠盃2周四晚上續演第3輪分組賽上演，其中曼谷聯在G組將迎戰獅城水手。

兩隊近年活躍於亞洲賽，並在2023/24年未改制的亞冠盃分組賽兩度交手，上屆則在亞冠2分途出擊，齊奪小組首名。結果曼谷聯在16強止步，而獅城水手殺入決賽才落敗。兩隊今屆在亞冠2同組，目前跟另一實力分子萬隆，3隊積分接近，為爭出線寸土必爭。今戰主場之利的曼谷聯季初在泰超主場場場跟對手駁火，而獅城水手連同聯賽近3戰更狂轟16球，今場會是一場精彩的入球騷。

入球大細推介：[2.5]球大

曼谷聯上輪主場跟印尼萬隆交手，全場主動出擊，射門又多，但上半場尾段先失守，計連續兩場主場聯賽上半場總入球最少2球，防守繼續不太穩陣，今場要主動搶3分，估計開波又會搶攻。獅城水手自從亞冠2首輪作客補時逼和萬隆後，狀態冒升，近3場全勝之餘，上半場總入球最少3球。既然他們上屆在亞冠2成績比今場對手出色，今戰應無心理包袱，可放開懷抱馬上對攻。

半場入球大細推介：[1.5]球大

曼谷聯主踢4-2-3-1陣式，上屆在亞冠盃2攻入4球的阿曼高大中鋒艾加辛尼仍在陣中，配合列查奧施夫高域及盧卡艾錫作側擊，在亞冠2明顯因對手實力較國內聯賽強，對戰雙方角球有所提升。獅城水手靈活用防守5-4-1或轉主攻3-4-3陣式，前線今夏重金簽得前橫濱水手的日職射手安達臣盧比斯，火力大增之餘，多用兩側支援前線進攻，頭兩場亞冠2半場場均開出7.5個角球，其主攻踢法吸引到對手成功製造大量角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

曼谷聯兩場亞冠2場均角球開出10個，尤其上次鬥實力接近的萬隆，多用兩翼側擊以圖撕破對手防線，最終輸波但全場角球贏8:3。獅城水手兩場亞冠2場均角球開出13.5個，其中首輪作客萬隆下半場初段落後下發力多用側擊，最終收到成效，今場又會照辦煮碗。

開出角球大細推介：[9.5]球大

曼谷聯季內5次主場半場不勝，只得3和2負，兩年前主場在亞冠盃跟獅城水手交手亦半場打和。獅城水手首輪作客萬隆半場亦未分高下，這支新加坡聯賽榜首球隊的戰力在增強當中，今場亦不會先落入下風。

半場主客和推介：和局

曼谷聯季內入得失得，主場合共5戰場場失波，其中效力多年的35歲巴西守將艾華頓，今季跟從沙特聯賽加盟的另一巴西球員美亞首季合作，不太穩陣，上輪主場鬥萬隆「露底」，最終吞兩蛋。獅城水手在國內聯賽首兩戰作客全勝共派12蛋，強鋒加盟令實力增強，今場作客仍看高一線。

主客和推介：客勝