水晶宮爭出線「細」鬥古比斯

歐協聯馬不停蹄，周四同一時間上演尾輪全部18場比賽，決定各隊最終在大聯賽排名；其中力爭前8名直接出線的英超黑馬水晶宮，將會迎戰芬超冠軍古比斯。 上屆英足盃盟主水晶宮，最終幾經波折跌落歐協聯，並靠附加賽過關躋身該歐洲賽的大聯賽角逐。球隊或者因歐洲賽經驗不多，在歐協聯大聯賽表現反覆，暫時3勝2負在36支參賽隊排中上游，其中4戰總入球最多3球。芬蘭班霸古比斯連續兩屆在國內聯賽封王，但近年多在歐霸或歐協聯外圍賽打滾，今季難得躋身歐協聯大聯賽，但實力所限，暫時5戰只得1勝入4球失3球，包括客場兩戰入球食白果，就算今場要爭取贏波躋身淘汰圈附加賽，只怕無力搶攻。

入球大細推介：[3.5]球細 水晶宮非主攻型球隊，計季內各項賽事12場主場比賽，10次上半場開出總入球最多1球，單計季內歐戰3場連附加賽主場上半場1勝2和0失球，今場實力佔先但仍會穩中求勝。對手古比斯在歐戰霸氣全消，但今屆在歐協聯主賽圈5戰半場仍能全和保不敗，其中4次開出0:0，今場仍會先全力抵擋主隊進攻，謀定後動。 半場入球大細推介：[1.5]球細 水晶宮遇弱會改以4-3-3陣式出擊，擅中前場壓逼之餘，兩翼亦經常可拉開對手防線反擊，但只見歐戰在上半場每佔上風之餘，防守嚴密解圍清脆，甚少失角球，5戰大聯賽上半場場均只有3.2個角球。古比斯隊中無一現役芬蘭國腳，主要亦以4-3-3陣式作主導，但在歐戰因能力有限，多靠個別外援前鋒個人技術作突破，大聯賽5戰全隊只成功交出1次助攻，上半場例慢熱之餘，上半場場均只有3.4個角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 形勢上兩隊皆求在大聯賽食尾糊，水晶宮預計沿用上周中第5輪的出場陣容，喜見重用的三大前鋒全部入波，在歐協聯賽場級數佔優，並預計下半場會加強側擊以求拉開比分。該隊近2場歐協聯的下半場角球數字大幅上升，該兩場計場均開出10個角球，今場會照辦煮碗。古比斯為出線更許勝不許和，同樣地近2場歐戰全場角球亦有上升之勢，錄得場均10個角球。球隊踢法簡單，死球戰術是爭勝的主要本錢，今場兩隊預料會在下半場合力推高角球數目。

開出角球大細推介：[9.5]球大 水晶宮難得有機會出戰歐洲賽，大軍充滿戰意，計對上大聯賽5戰上半場錄得4勝1和，計上一次歐戰主場上半場亦以2:0領先荷甲阿爾克馬爾，今場必定搶攻。古比斯所屬芬超已歇冬，球隊近期只靠歐戰及友賽維持球員比賽狀態，上輪主場悶和瑞士超中游分子洛桑，上半場錄得0中框攻門，表現失色，今場作客倫敦注定要先捱打。 半場主客和推介：主勝 水晶宮上輪作客3:0大勝舒爾本重返歐戰勝軌，顯見心急搶分爭前8名直接出線資格；今場遇另一弱旅，仍有力顯露後勁大勝一仗。古比斯形勢上要焗攻，但鋒力在歐戰薄弱，只怕比賽後段防線暴露更多空位，大敗收場。

讓球主客和推介：主勝