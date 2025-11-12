國際足球友誼賽將於香港時間周四晚上演東南亞內訌戰，由泰國主場對新加坡，各自為之後的亞洲盃外圍賽關鍵戰作最後備戰。 世界排名96位的泰國目前正在亞洲盃外圍賽第3圈D組，跟同分的土庫曼爭首名出線，餘下兩輪比賽一分都不能少，今場國際賽主要是為備戰下周二作客斯里蘭卡之戰，必全力爭勝以壯行色；今次約戰近5次交手、4次總入球最少開3球的新加坡，主場必磨利刀。同樣地，世界排名155位的新加坡在亞洲盃外圍賽第3圈C組跟同分的香港爭首名出線，下周二作客香港不能坐以待斃，近況轉好，又有一定火力，今夏接手的看守教練李斯平今場試陣練火力，同樣有力攻破泰國大門。

入球大細推介：[3.5]球大

兩隊後顧大戰，今場以考核球員狀態為主，初段沒有搶攻必要。泰國對上兩場亞洲盃外圍賽主場先後遇斯里蘭卡及中華台北，兩戰上半場計1勝1和只有1個入球。新加坡對上兩場亞洲盃外圍賽作客孟加拉及印度，上半場1勝1負共入1球失1球，習慣慢熱，作客鬥牌面秤先的泰國，客軍先求不失。

半場入球大細推介：[1.5]球細 泰國上月尾宣布，技術顧問的英格蘭教練赫臣升正掌帥印，目標是要奪取亞洲盃外圍賽小組首名躋身2027年決賽周，今場是新帥首騷，將沿用之前連勝中華台北的4-2-3-1陣式，注重中場逼搶，兩翼側擊由單箭頭攻堅。新加坡亦主踢4-2-3-1陣式，兩翼喜出傳中波讓中鋒攻門，今場初段角球不會少。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

兩隊近年經常交手，踢法大開大合，個人技術不強，但攻門勝在簡單直接；計近6次交手，場均開出12個角球，每每由佔上風的泰國，帶動角球攻勢。今場兩隊又可放膽在比賽中輪換鋒將試陣，作「最後」備戰，角球攻勢預計會不斷送出。

開出角球大細推介：[9.5]球大 泰國今年頻頻主場出擊，累計7戰半場計4勝3和不敗只失1球，主場控球百分比高，擅穩中求勝；計對上3次主場鬥新加坡更全開贏/贏，今場又會佔得上風。新加坡踢法慢熱，上仗亞洲盃外圍賽作客印度半場落後，猶有餘悸；今場作客實力更強、主場聲威浩大的泰國，將會極之難打。

半全場推介：主勝

泰國現時世界排名較新加坡高出59位之多，歷來對戰亦是格食格，已寫下9連勝佳績，包括對上5次對賽最少贏2球；新帥今場初點兵登場，必欲先下馬威，主場贏波決心機會較大，主勝穩開。

主客和推介：主勝