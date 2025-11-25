淡濱尼有力輕鬆取勝

亞冠盃2周四上演第5輪分組賽，其中H組榜首的淡濱尼流浪迎戰包尾的FC卡雅。 兩隊上屆同樣出戰亞冠盃2，同樣得小組第3名無緣出線，今屆同組但成績大相逕庭，來自新加坡的淡濱尼流浪暫時4戰3勝1和排榜首，相反菲律賓的FC卡雅4戰全敗包尾。淡濱尼流浪連同上屆3場分組賽，累計近5場亞冠盃2主場，場場入波，踢法進取。由於同組的浦項制鐵亦步亦趨，淡濱尼今場地頭遇弱，必把握機會爭取大量入球，以在得失球差保持優勢。FC卡雅分組賽餘下兩場可以放鬆心情比賽，球隊連同上屆分組賽，5戰作客不論輸贏，4次總入球開出最少3球，雖然上次交手大敗，但全場踢法積極進取，今場仍會爭取入球為目標。

入球大細推介：[2.5/3]球大 兩隊上仗在FC卡雅主場交手，踢法傾向慢熱，淡濱尼流浪雖然佔控球上風，但不急於搶攻，雙方半場入球交白卷，淡濱尼早前兩場分組賽主場半場總入球同樣只開出1球。FC卡雅實力雖不及同組3支對手，但上半場有氣有力時，守力不算太差。今季頭3場分組賽上半場2和1負只失1球，今場開局亦有力守得住主隊，起碼不會先落後太多。 半場入球大細推介：[1.5]球細 淡濱尼流浪主要以4-2-3-1陣式迎敵，3線都有日本球員壓陣，各人擔當重任，但踢法傾向保守，以中前場球員作快速突擊為煞食招數。今屆4戰上半場場均只有4.5個角球，但單計該隊4場只合共貢獻4個角球，今場主場遇弱會先佔控球上風，謀定而後動。FC卡雅在亞洲賽以4-1-4-1陣式為主，中前場球員質素有限，甚少能組織有效攻勢，徒靠個人突破。今屆亞冠盃2戰作客，該隊合共只取得1個角球，4戰上半場場均亦有3.7個角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 淡賓尼流浪陣中擁有兩位現役新加坡國腳，其中翼鋒郭家溍不但是球會聯賽首席射手，並且在上仗亞冠盃2作客浦項制鐵，靠個人突破先開紀錄，是球隊策動進攻的重心，往往能在邊路製造空位，讓後上隊友作中路突入攻門，少用沉底側擊，球隊今屆4戰場均只有8個角球，跟上次鬥卡雅角球數目一樣。FC卡雅上次交手主場大敗一役，全場只多靠中路突破作遠射多隔靴搔癢，今屆4戰場均只有7.5個角球，今場作客更難在邊路發圍。

開出角球大細推介：[9.5]球細 淡賓尼流浪今屆在亞洲賽表現出色，計2戰上半場主場俱領先實力不弱的對手1:0，今場遇上同組最弱對手，要在上半場打開缺口應是簡單任務。FC卡雅對上兩場亞冠盃2俱已半場落後，如今出線無望，鬥心成疑，只怕上半場久守終會一失。 半場主客和推介：主勝 淡賓尼流浪目前排榜首，領先浦項制鐵3分，今場只要盡數再贏，出線形勢更樂觀。他們主場火力向來充足，今場有力繼首循環，再次大勝對手。FC卡雅上次交手下半場開波即落後，只見防守隨即崩潰，被對手接連快攻得手，餘下比賽只為面子而戰，只怕今場作客輕裝上陣，難逃大敗。

讓球主客和推介：主勝 同組浦項制鐵主場對巴吞聯。浦項制鐵名將中場奇誠庸不符上陣資格，將會缺陣。球隊上仗亞冠盃2排3-4-3陣式作戰，鋒線眾將屢失良機，最終只靠後備上陣的小將前鋒曹相赫攻入扳平球，曹相赫今場有望憑出色表現，搶得正選。巴吞聯新帥石井正忠上月底上任後，球隊以3-4-3陣式作戰，以辛度哈迪斯為首的防線表現平穩，近期失球有所減少。前鋒科拿沙利上仗亞冠2梅開二度，但此子今季整體表現一般，把握力普通，難有太大期望。

浦項制鐵上仗亞冠盃2與淡濱尼流浪打和1:1，小組4戰2勝1和1負得7分，排在小組次席，要保住出線機會，今場仍要穩中求勝。事實上，浦項制鐵在4場分組賽只失2球，但火力同樣平平。巴吞聯上仗亞冠盃2以2:1險勝FC卡雅，小組4戰2勝2負，兩場勝仗都是擊敗FC卡雅，遇強即屈，實力所限，客場先求穩守，可試入球「細」。 至於F組拉查布里主場對 南定。拉查布里上仗亞冠盃2以4-2-3-1陣式出戰，箭頭丹尼祖利亞與攻中達拿同樣梅開二度，展現強大火力；其中丹尼祖利亞目前更以5球排在射手榜前列，但該5個入球全在兩戰東方時取得，面對其餘對手仍未嘗入波，不宜高估。南定左中場基斯杜化漢臣上仗亞冠盃2早段傷出，近期仍在養傷，今場將缺陣，其位置會由比拿定上，實力不會相差太遠。球隊以4-4-2陣式出戰，由盧卡斯統領的防線打法硬淨，球味十足，有不俗水平。

拉查布里上仗亞冠盃2以7:0狂炒東方，小組4戰2勝2負，兩場勝仗均來自鬥東方取得；但首循環卻曾不敵南定，整體實力其實一般，主場出擊亦看淡。南定上仗亞冠盃2僅負大阪飛腳0:1，表現已有交待，近期亞冠盃2錄得連敗，為爭出線已無退路；整體實力稍佔優，防守硬淨，今場有力起碼保不敗。 E組賽事河內公安主場對 FC北京。河內公安前鋒阿倫加非迪上仗亞冠盃2傷出，改由阮廷北頂上，表現活躍，製造了不少埋門；阮廷北今場將出任正選，夥拍隊長阮光海出戰，甚具威脅。FC北京上仗亞冠盃2排出4-4-2陣式，前鋒張玉寧攻入1球，表現出色；後備上陣的中場塞爾吉尼奧更梅開二度，展現出色把握力，今場有望重返正選。