禾堡女足「細角」迎紅魔

新一屆女子歐聯仿效男子組行瑞士式聯賽，由18支球隊角逐，先進行6輪聯賽定排名。禾夫斯堡女足周三在第4輪迎戰曼聯女足。

兩隊在頭3輪大聯賽表現不俗，歐聯老手、上屆8強分子禾夫斯堡女足錄得2勝1負，只曾在上輪作客1:3不敵爭霸分子里昂女足，表現毫無懼色，但又曾在主場4:0大勝另一女子法甲前列好手巴黎聖日耳門，今場返主場出擊，必定再拼盡求勝。曼聯女足之前從未躋身女子歐聯主賽圈，但今季在兩大戰線包括女子英超都有水準以上表現，在女子歐聯大聯賽頭3輪更錄得全勝姿態，今場巧遇女子德甲前列分子，必然躍躍欲試，望延續在大聯賽場場入波之旅。

入球大細推介：[3.5]球大

禾夫斯堡女足主場初段傾向慢熱，今季各項正式比賽計，7戰上半場主場總入球，5次最多1球，尤其在地頭遇強手，未必願意一鼓作氣搶攻。曼聯近期作客同樣喜歡先求穩陣，除了上仗作客女子英超一姐曼城女足上半場已輸0:3外，再之前3場客戰全部半場勝1:0，包括在女子歐聯作客半場領先女子西甲前列分子馬德里體育會女足，表現似有大將之風，今場主隊不會掉以輕心。

半場入球大細推介：[1.5]球細

禾夫斯堡主要以入球能力強大的樸比及比倫史甸恩作雙箭頭直接進攻，二人單計聯賽已各入6球，戰術較為多變，可踢4-4-1-1及4-2-3-1，但較少側擊，開季3場女子歐聯上半場場均只有2.7個角球。曼聯女足主踢4-3-3陣式，主力前鋒瑪蘭特為入球重心，主力球員當打活力足，傳控為主著重中場組織，上半場求穩少出錯，近3場女子歐聯上半場場均只有3個角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

禾夫斯堡女足踢法簡單直接，尤其進攻硬橋硬馬，力量型為主，上輪鬥里昂女足主守為主，全場角球居然輸0:10；就算之前打敗較弱的華拉倫加女足及巴黎聖日耳門女足，亦並未多用側擊壓制對手，該隊全場分別只獨取2個及5個角球。曼聯歐聯經驗尚淺，以守為攻，近3場女子歐聯場均只有7.3個角球，其中作客馬德里體育會女足一早領先後捱打居多，該隊全場只錄得1個角球，今場會是一場角球數目偏少的惡戰。

開出角球大細推介：[9.5]球細

禾夫斯堡國內聯賽鬥爭標勁敵拜仁慕尼黑女足及法克福女足同樣先落後，計女子歐聯3戰上半場只是勝和負各1，今場遇上球壇新興力量，要提防對手突擊。曼聯女足上仗女子歐聯半場被對手追和，只是該隊大聯賽3戰以來上半場唯一失球，之前作客硬撼馬德里體育會女足顯示早段抗壓力強，上半場少踢1人仍無懼色，今場上半場未必分出勝負。

半場主客和推介：和局

兩隊以往從未交手，但禾夫斯堡女足始終大賽經驗較佳，上屆殺入8強前在主場已不只一次大炒對手；兩隊早前曾分別在主場打敗巴黎聖日耳門女足，但禾夫斯堡取勝過程輕鬆得多，加上主場攻力有保證，爭勝追上前列決心又足，今場有機會在下半場發力得手，重返女子歐聯勝軌。

主客和推介：主勝