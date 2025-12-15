紐卡素「角大」鬥富咸

英聯盃周三續演半準決賽，其中上屆盟主紐卡素，主場迎戰另一英超對手富咸。 英超球隊內訌，兩隊暫時在聯賽排名貼近，不過近年在英聯盃成績大相逕庭；紐卡素貴為上屆盟主，近三屆更兩度打入決賽，今季先後在主場大炒英甲巴拉福特及輕取英超勁敵熱刺，主場一向聲勢浩大，但今季計聯賽主場失球亦多，今場仍會以攻代守全力向鐘情的錦標進發。富咸今屆只需專攻國內比賽，成績尚算紥實，今屆英聯盃由第2圈起步，晉級過程有運未遇同級英超對手，雖然表現一般，但勝在陣容不會太薄；計近3次跟紐卡素交手互有勝負，全部總入球開3球，今場作客全力一戰，不會退縮。

入球大細推介：[2.5/3]球大 紐卡素主場氣勢強大，計近8場主場7勝1和，上半場不敗其中7次總入球開出1球，上圈鬥同級的熱刺亦上半場領先1:0，在聖占士公園球場擅長穩中求勝。富咸主強客弱，計英超作客8戰只得2勝入9球，上圈作客英甲下游韋甘比，半場落後0:1，今場遇勁敵會先求穩守。 半場入球大細推介：[1.5]球細 紐卡素主要以4-3-3陣式出擊，中前場全力壓逼對手，並以兩翼快速推進，拉開對手防線；今場箭頭或由傷癒的新兵尤尼韋沙先出場，進攻套路不變。球隊計季內英聯盃及歐聯5戰主場盃賽，上半場場次開岀5.6個角球，兩翼衛經常側擊亦令對手有空門在邊路進襲。富咸慣用4-2-3-1陣式，側擊力不俗配合箭頭魯爾占美尼斯攻堅；上圈作客韋甘比上半場合力炮製5個角球，連同之後3場作客上半場場均5.5個角球，適逢今場對手邊路威脅力極強，今場側擊大戰，先不缺角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

紐卡素不乏側擊人才，今場可以輪流出場，包括主力安東尼哥頓仍會適時上場搏殺，支援箭頭攻堅。球隊今屆主場出戰英聯盃及歐聯，大部分場次皆以角球攻勢壓制對手，該5場場次開出11個角球。富咸對上3圈英聯盃場均開出11個角球；作客戰績一向反覆，但近期全場作客角球數字急速上升，今場計球員平均質素不如主隊，簡單角球攻勢或是爭取爆冷的其中一個方法。 開出角球大細推介：[9.5]球大 紐卡素近年在英聯盃誠意充足，今屆2戰抽得主場表現對辦，先後半場領先巴拉福特及熱刺，計對上7場主場亦5次半場領先對手。相反富咸近兩圈鬥低組別對手上半場錄得1和1負，今場未必容易抵擋紐卡素開波後的猛攻。

半場主客和推介：主勝 紐卡素主場強大，副選兵深具實力兼在英聯盃有出色戰績支持，贏波集有利條件於一身；富咸自從主帥馬高施華2021年夏天接手，每季主要以保住英超一席位為目標，在國內盃賽決心一般，上圈作客有運靠互射12碼淘汰韋甘比，今場硬撼紐卡素會是行人止步之時。 主客和推介：主勝