英足盃第3圈全面起動，其中周六深夜上演英超內訌戰，由熱刺迎戰阿士東維拉。

維拉上屆英足盃殺入4強，論中前場球員的入球能力，配合主帥艾馬利在比賽中的精心調兵遣將及變陣下，往往成為致勝之道。相反近7屆最多只能打入英足盃第5圈的熱刺，今場會靠箭頭李察利臣硬闖攻堅，現時中前場傷兵不少，影響陣上變招能力；只怕難逃如上屆英足盃第4圈一樣，被老對手維拉在法定時間淘汰出局。

主客和推介：客勝

兩軍近兩屆在英超的排名開始拉開，熱刺今季參戰歐聯，但無助提升聯賽排名，繼續在聯賽榜中下游浮沉；而維拉近年一直站在英超前列，近期表現硬淨，目前在聯賽榜及歐霸大聯賽同樣佔據3甲一席。近年對賽亦如實反映兩軍實力差距，維拉全面佔優之餘，計近7次交手，6次總入球最少開出3球；既然熱刺今季在主場盃賽表現醒神，今場仍會信心滿滿，碰巧維拉一眾鋒將腳風頗順，今場又有望開出入球騷，各自爭取過關。

入球大細推介：[2.5]球大

熱刺計季內歐聯及英聯盃主場4戰半場0失球，雖說所遇對手實力不強，但明顯在盃賽可以先企穩陣腳；反而維拉在歐霸作客的表現較為慢熱，半場不勝之餘，兩隊近7次交手，5次上半場總入球最多1球。今場英足盃各自將會輪換部分副選出場，讓主力先稍作休息；估計雙方踢法亦先傾向謹慎，謀定後動。

半場入球大細推介：[1.5]球細

熱刺主要以4-2-3-1陣式出擊，在領隊法蘭克帶領下，踢法實而不華但遇強手的進攻技巧不強；不過季內邊鋒主導進攻，包括今場會出場的沙維森蒙斯及威爾遜奧度拔皆擅於邊路發難，季內4戰盃賽主場，上半場場均開出6個角球。維拉近年主要踢4-2-3-1陣式，回勇箭頭奧尼屈堅斯擅衝刺之餘，兩翼加上翼衛叠瓦進攻同樣出色。雙方今季在英超首循環於熱刺主場碰頭，半場亦開出6個角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

熱刺近年踢盃賽夠主動，季內歐聯連同英聯盃主場4戰場均開出9.7個角球；而近3次迎戰維拉不論勝負，全部在角球對決不落下風，該3場場均角球開出11.3個，明顯每次主場對賽，均能成功帶動維拉作出側擊大戰。

開出角球大細推介：[9.5]球大

熱刺季內踢盃賽「搶韁」，但近年遇上穩紮穩打的維拉，上半場往往無法佔到上風，計近7次對賽半場，熱刺只得4和3負。維拉計季內3戰歐霸大聯賽半場皆與對手打和，今場預期亦未必可早分勝負。

半場主客和推介：和局

同日意甲賽事科木主場 對 博洛尼亞 。科木上仗意甲續派杜域加斯踢正箭頭，新星攻中柏斯回歸正選之列；球隊在下半場發力，先由中場佩朗尼打開缺口，之後杜域加斯連入2球拉開比分，助球隊大勝而回。 博洛尼亞上仗意甲改派達寧加踢正箭頭，配合翼鋒尼高路甘比亞基及柯蘇連尼後上攻堅，但三人表現不濟，一同食白果；加上防守不穩，中堅馬田域迪演出差勁，於上、下半場各失一球，主場輸波。

科木上仗意甲以3比0大勝比薩SC，聯賽3連勝兼0失球，逼近前列，防守超穩；季內聯賽主場8戰不敗只失3球，今場又可穩中求勝。博洛尼亞上仗意甲以0比2敗予阿特蘭大，近4場聯賽只得1分，跌入谷底，攻力不濟；作客只能先求穩守，「入球」細值得捧場。

至於烏甸尼斯主場 對 比薩SC 。烏甸尼斯上仗意甲續踢「3-5-2」陣式，再次由基倫戴維斯夥拍尼高路辛尼奧路攻堅；尼高路辛尼奧路回勇先開紀錄，加上中場艾基倫甘再入一球拉開比分，即使末段失回一球亦無阻贏波而回。 比薩SC上仗意甲再次排出雙前鋒陣式，由泰蒙尼夥拍尼蘇拉攻堅，但二人表現令人失望，一同食白果；加上後防不穩，中堅哥普拉演出差勁，球隊下半場連失多球，主場大敗。

烏甸尼斯上仗意甲以2比1擊敗拖連奴，終止聯賽3場不勝劣勢；但球隊今季攻力平平，主場表現反覆，入波亦不多。比薩SC上仗意甲以0比3敗予科木，聯賽8戰不勝，徘徊下游；客場近績尚算硬淨少敗，今場「入球」細值得捧場。

另外，羅馬迎戰對 薩斯索羅 。羅馬上仗意甲續以艾雲費格遜踢正箭頭，保羅戴巴拿及白賴仁基斯坦迪擔任攻中；當中艾雲費格遜表現爭氣，於上半場先開紀錄；加上終於傷癒、後備上陣的前鋒多夫碧錦上添花，助球隊贏波而回。 薩斯索羅上仗意甲繼續排出3前鋒組合，由賓拿蒙迪踢正中鋒，羅尼安迪及伊恩路尼擔任翼鋒，但三人表現平平無奇，未有斬獲；同時間後防演出不濟，中堅梅哈利奠域更擺烏龍先失波，球隊下半場再連失2球，主場大敗。

羅馬上仗意甲以2比0擊敗萊切，近期聯賽勝負梅花間竹，狀態反覆；可幸計近5場聯賽主場4勝1負，攻守俱備，今場可以追捧。薩斯索羅上仗意甲以0比3大敗予祖雲達斯，聯賽5戰不勝，近況不濟，攻力薄弱；對賽下風，作客硬撼強敵，凶多吉少。

阿特蘭大 主場對 拖連奴 。阿特蘭大上仗意甲改派卡斯托域踢正前鋒，配合攻中基迪拿尼及薩利域斯基後上攻堅；當中以卡斯托域的表現最為出色，於上、下半場各入一球，為球隊贏波而回，今場可望繼續擔正。 拖連奴上仗意甲以基奧雲尼施蒙尼夥拍阿里奧尼捷踢雙前鋒攻堅，但二人表現差勁，一同食白果；加上後防不穩接連失守，即使卡沙迪完場前破蛋，亦於事無補。

阿特蘭大上仗意甲以2比0擊敗博洛尼亞，聯賽連勝0失球，重上正軌；計聯賽主場近4戰3勝1負，仍可穩中求勝。拖連奴上仗意甲以1比2敗予烏甸尼斯，近期聯賽勝負梅花間竹；但近期客場表現更勝主場，失波又少，今場「入球」細值得捧場。