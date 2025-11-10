艾華卡拉捧「大」有「里」

卡塔爾星盃周二上演獨腳戲，由兩支卡超球隊多哈艾阿里及艾華卡拉交手。 卡塔爾星盃今屆改制，卡超及卡甲球隊共20隊一同角逐大聯賽，讓球隊有更多比賽以提升技術水平，並讓年輕球員多加參予。各隊在大聯賽會出戰10場，積分表頭兩名直入淘汰賽八強，3至14名捉對廝殺，爭逐餘下6個8強席位，直至決出冠軍。周二對戰的兩支卡超球隊多哈艾阿里及艾華卡拉，暫時在星盃成績平平，同樣4戰只得1分失11球。計近12次對賽11次總入球最少4球，兩隊輕裝上陣又會是一場入球騷。

入球大細推介：[2.5]球大 兩隊今年兩次對賽，多哈艾阿里先後以6:3及5:3勝出，半場各領先2:1及3:2，可見必能擦出入球火花，加上兩軍在今屆星盃不太注重防守，其中多哈艾阿里上輪鬥卡塔爾SC竟然上半場先落後0:4，艾華卡拉對上4輪星盃3次半場總入球最少2球，預計開波即大踢開放足球。 半場入球大細推介：[1.5]球大 兩隊皆以4-2-3-1陣式出戰，但同樣以中場組織互傳突入為主，加上在星盃未必以精銳出擊，進攻板斧不多之餘，側擊鏡頭亦少。計上兩次聯賽對賽，上半場場均亦只得3個角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 多哈艾阿里主將、德國球星達斯拿在球隊的作用巨大，可出任箭頭、攻中或翼鋒，可惜在盃賽場合擔正機會不高，令球進攻套路大減。就算此子在對上兩次聯賽對戰擔正，球隊仍無法帶動不喜用兩翼側擊的艾華卡拉合演角球大戰，兩場場均角球只有5.5個。 開出角球大細推介：[9.5]球細 艾華拉卡在今屆賽事火力不弱，盃賽重用的箭頭、來自西甲華歷簡奴的借將魯爾迪湯馬士在星盃已攻入3球，級數相當，球隊計對上兩輪星盃上半場皆領先對手，踢法轉急進。相反多哈艾阿里對上4輪星盃半場錄得1和3負，當中兩鬥低組別球隊俱要落後，今場遇上實力較強的艾華卡拉，防線若再次失魂，恐怕重蹈上輪上半場已落後0:4的尷尬場面。

半場主客和推介：客勝 多哈艾阿里要兼顧亞冠盃2，並且暫時排小組榜首，似乎對亞洲賽的重視程度遠勝星盃。艾華拉卡上屆星盃打入4強，現時聯賽排名不但較高，喜見近兩輪星盃的爭勝鬥心慢慢回來，今場有力打開該隊在星盃大聯賽的勝門。 主客和推介：客勝