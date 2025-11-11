英格蘭「半勝」食「塞」

成為首支提早出線世盃決賽周的歐洲頂級勁旅英格蘭，周四將會在溫布萊迎戰塞爾維亞，作今屆屆世盃外圍賽主場謝幕戰。 英格蘭賽前在歐洲區K組6戰全勝，成為首支出線明年世盃決賽周的歐洲隊，餘下兩場包括周四鬥塞爾維亞變成例行公事。主帥杜曹點兵仍然精銳盡出，但主場往往有睇定來食之感，之前外圍賽迎戰阿爾巴尼亞、拉脫維亞及安道爾，全部派蛋，但總入球最多3球。對手塞爾維亞目前排小組第3，比躋身附加賽區域的第2位阿爾巴尼亞少1分，出線形勢凶險，但作客火力平平，對上3場世盃外作客只入4球，面對歐洲頂級勁旅入波有困難。

入球大細推介：[3.5]球細 英格蘭在歐洲屬頂流，今屆外圍賽6戰上半場0失球，其中3場主場鬥弱旅俱半場領先1:0。同組對手實力參差，就算杜曹先讓一眾精銳出場，但踢法仍然傾向慢熱保守。塞爾維亞近年戰績走下坡，青黃不接，就算今場要搶分保出線機會，但上月尾才接手的新帥彭魯域，無力揮動搶攻指揮棒。 半場入球大細推介：[1.5]球細 英格蘭慣常4-2-3-1陣式迎敵，估計今場主場謝幕，仍會先以最強陣容出擊，翼鋒拉舒福特及布卡約沙卡支援王牌箭頭哈利卡尼，兩邊側擊力極強，又擅長多博角球讓中堅上前助攻增添入球瓣數，計之前6場外圍賽上半場場均4.8個角球。上次主場約戰威爾斯，單計英格蘭一隊已在上半場獨取5個角球，就算預期塞軍側擊力弱，進攻招數不多，估計主隊有力憑一己之力即製造不少角球攻勢。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大 英格蘭預計下半場會盡派副選中前球員練兵，令進攻力度及默契性減弱，今屆世盃外場均只有9.3個角球，包括上次作客大勝塞爾維亞5:0，兩軍合力只交出8個角球。塞爾維亞一遇較強對手，進攻變化及銳利力度即會大減，今屆外圍賽暫時場均8.8個角球，兩鬥實力接近的阿爾巴尼亞，場均角球跌至8個，側擊一般的塞軍今場應無法協力不斷製造大量角球。 開出角球大細推介：[9.5]球細 英格蘭今屆6場外圍賽半場錄得5勝1和，其中3場主場半場全勝1:0，上月國際賽主場鬥威爾斯更半場領先3:0。塞爾維亞近3場外圍賽半場1和2負，包括上仗作客魚腩安道爾先落後才半場追平，今場預計開波即遭受三獅精兵圍攻，兵凶戰危。

半場主客和推介：英格蘭勝 英格蘭本月尚餘兩輪外圍賽，仍會以全勝為目標，尤其今場是主場戰，必盡力在主場球迷面前獻技。對手塞爾維亞上次主場交鋒輸0:5，只怕一早落後下更士氣鬥志，今場可博主隊贏2:0及3:0。 波膽推介：英格蘭勝2:0,3:0 同日D組賽事法國主場對烏克蘭 。法國大軍繼續人才濟濟，鋒線由基利安麥巴比帶領，火力強大。熱刺前鋒高路梅安尼因傷退隊，主帥迪甘斯隨即補選了泰奧雲入伍頂替。著名防中尼高路簡迪相隔多時再次入選，迪甘斯大讚此子競技狀態理想，仍會委以重任。 烏克蘭主帥列布夫點兵，前鋒多夫碧繼續在陣掛帥，守將新星沙巴爾會統領防線。守將巴達豪夫與中場巴治高同樣因傷退隊，球隊補選了米赫高與拿沙拿入伍頂替。

法國上仗世盃外與冰島打和1:1，表現令人失望，小組4戰3勝1和；近仗防守一般，主場出擊當然會以攻代守。烏克蘭上仗世盃外以2:1擊敗阿塞拜疆，外圍賽錄得連勝但共失4球，慣與對手對攻「駁火」，今場有望合演入球騷，可捧「入球」大。 推介：[3.5]球大 至於F組愛爾蘭主場對葡萄牙，愛爾蘭點兵 25人，效力紐約城的奇雲奧杜利首度入選，賓福特門將基利靴繼續入選，將把守最後一關。近期腳風順的前鋒特萊柏洛特，將會與艾雲費格遜爭逐單箭頭正選位置。 葡萄牙傳奇前鋒基斯坦奴朗拿度繼續在陣，守將干卡路恩拿斯奧、中場祖奧拿華斯及前鋒拉菲爾利亞奧則傷癒獲得重召。之前在歐聯兩度射破巴塞隆拿大門的前鋒科碧斯則是首次入選。