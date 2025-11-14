華川FC女足添食封后

華川FC女足近三年在女子韓職常規聯賽「非一即二」，今季以3分優勢壓倒亞軍的首爾城女足，連續兩年直入季後賽決賽，望一償近年終極稱后的夙償。球隊在今次季後賽決賽首回合表現生猛，以3:2打敗首爾城女足，打響頭炮，今場返主場作賽，更不會畏首畏尾。首爾城女足近年聯賽排名拾級而上，今年難得可以參加季後賽爭霸，如今先落後一球，今場終極一戰已無退路，必傾盡全力出擊，今場有望再次開出入球大戰。

入球大細推介：[2.5]球大

華川FC女足將1球優勢帶返主場，大可睇定來踢，球隊計近5場聯賽主場上半場總入球，4次開出最多1球。首爾城女足上次主場防線突然失準，被對手左路猛攻，上半場失3球；但她們近期作客表現整體頗為硬淨，近5次作客上半場總入球同樣4次開出最多1球。兩軍今季成績接近，今場客軍會試圖謀定而後動，未必會再犯上仗相同的錯誤。

半場入球大細推介：[1.5]球細

兩隊今年已5次對戰，上半場都可以產生入球，尤其近兩戰戰局變得開放，華川FC女足皆可以領先半場；而且全季聯賽14戰上半場錄得10勝3和1負，上半場勝出率高逾七成。首爾城女足上次佔主場優勢亦要先落後，下半場亦只靠兩個角球入波追近比分完場，進攻板斧似已被對手洞悉；全季聯賽唯一上半場落後的比賽，正是早前作客華川女足FC，今場遇着宿敵料仍會先陷苦戰。