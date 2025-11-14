華川FC女足添食封后

華川FC女足周六在女子韓職季後賽決賽次回合，將返主場迎戰首爾城女足，首回合華川FC女足領先3:2。
華川FC女足近三年在女子韓職常規聯賽「非一即二」，今季以3分優勢壓倒亞軍的首爾城女足，連續兩年直入季後賽決賽，望一償近年終極稱后的夙償。球隊在今次季後賽決賽首回合表現生猛，以3:2打敗首爾城女足，打響頭炮，今場返主場作賽，更不會畏首畏尾。首爾城女足近年聯賽排名拾級而上，今年難得可以參加季後賽爭霸，如今先落後一球，今場終極一戰已無退路，必傾盡全力出擊，今場有望再次開出入球大戰。
入球大細推介：[2.5]球大
華川FC女足將1球優勢帶返主場，大可睇定來踢，球隊計近5場聯賽主場上半場總入球，4次開出最多1球。首爾城女足上次主場防線突然失準，被對手左路猛攻，上半場失3球；但她們近期作客表現整體頗為硬淨，近5次作客上半場總入球同樣4次開出最多1球。兩軍今季成績接近，今場客軍會試圖謀定而後動，未必會再犯上仗相同的錯誤。
半場入球大細推介：[1.5]球細
兩隊今年已5次對戰，上半場都可以產生入球，尤其近兩戰戰局變得開放，華川FC女足皆可以領先半場；而且全季聯賽14戰上半場錄得10勝3和1負，上半場勝出率高逾七成。首爾城女足上次佔主場優勢亦要先落後，下半場亦只靠兩個角球入波追近比分完場，進攻板斧似已被對手洞悉；全季聯賽唯一上半場落後的比賽，正是早前作客華川女足FC，今場遇着宿敵料仍會先陷苦戰。
半場主客和推介：主勝
首爾城FC女足先在季後賽4強0:0打和仁川制鐵女足，憑較佳聯賽排名殺入決賽；上仗又要苦戰下靠死球戰術兩度得手，加上對手下半場放緩攻勢，不致陷入大比數落後絕境，但球員耗力甚巨，只怕今場下半場要攻也無能為力。華川FC直入決賽以逸待勞，左翼魏在恩上仗在左路鋒芒畢露，上半場已交出1入球2助攻，賽後成為全場最佳球員。眾鋒今場不會再留手，有力雙殺對手在主場球迷面前封后。
主客和推介：主勝