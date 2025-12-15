車路士闖卡城鬥「大」

英聯盃8強由周二深夜起開戰，先由英甲榜首卡迪夫城迎戰英超豪門車路士。 兩軍級數有別，不過卡迪夫城今夏降落英甲後表現出色，不但位居榜首；在英聯盃連過四關打入8強，突破近年在是項盃賽的高位，誠意十足。球隊在英甲是主場火力最強球隊，在英聯盃近3場勝仗每場總入球同樣是3球，今場無懼在地頭跟頂級球隊鬥攻。車路士貴為豪門球隊，雖然每屆重心未必放在英聯盃，但原來近7屆曾三度打入決賽；對上兩圈英聯盃無論對手強弱，同樣放開懷抱跟對手鬥攻，今場一眾高價後備兵有機會落場仍會全力以赴。

入球大細推介：[3.5]球大 卡迪夫城今屆在英聯盃特別進取，近3仗勝仗鬥英超般尼、英乙車頓咸及史雲頓全部上半場領先2:0，今場乘勇在比賽早段亦不會保守。車路士對上兩圈同樣作客出戰，表現大起大跌，半場落後英甲林肯城；但上圈又領先同屬英超的狼隊3:0，今場上半場入球不會少。 半場入球大細推介：[1.5]球大 卡迪夫城主要以4-2-3-1或5-4-1陣式出擊，踢法實而不華，在中前場壓逼下，由丹麥射手沙列治作攻擊重心，配合兩側翼鋒作高空進襲，這種踢法在英甲效果良好；但留意該隊在今屆第3圈鬥英超般尼時勢均力敵，互搶中場控制權時間居多，上半場只合共炮製4個角球。車路士在英聯盃會先多出副選出擊，但踢法仍沿用4-2-3-1，但由於默契不及主力一隊，進攻傾向以個人能力制敵，側擊力不強，對上兩圈上半場場均只錄得3.5個角球。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

卡迪夫城對上兩圈主場鬥乙組對手，仍可盡展兩翼傳中轟炸對手的上風波，所以在全場總角球數字大佔上風；但今場格局不同，主隊有機會改踢4-5-1陣式，前線用沙列治或經驗更豐富的哥林羅賓遜單打獨鬥，貢獻角球數目不會多。車路士對上兩圈每場僅錄得5個角球，今場前線缺少衝刺型箭頭壓陣，惟靠個人技術在前線制勝，沉底側擊鏡頭不會多。 開出角球大細推介：[10.5]球細 卡迪夫城在今屆英聯盃搶韁，4圈比賽全部上半場領先，包括2:0領先英超般尼；既然季內主場火力充足，今場必先爭取主動或再有驚喜。車路士早前作客鬥英甲林肯城上半場先落後，重用副選陣容默契不足是主因，季內3戰歐聯亦兩度半場落後，今場小心再陷先落後尷尬場面。

半場主客和推介：主勝 車路士始終大賽經驗充足，不乏潛力新星，今場後備陣容或有機會出現古古列拿、安素費南迪斯及柏度尼圖等三線主力隨時候命，下半場派上陣搏殺，估計仍然深具實力在法定時間打敗卡城，率先入4強。

主客和推介：客勝