里昂禾堡「半大」可期

新一屆女子歐聯仿效男子組行瑞士式聯賽，由18支球隊角逐，先進行6輪聯賽定排名。有「皇后」之稱的里昂女足周二主場鬥禾夫斯堡女足，雙方力爭開局3連勝。

里昂女足是女子歐聯史上最成功球隊，8次封后，並於女子法甲4連霸。上屆歐聯戰至4強被阿仙奴女足逆轉勝，主場大敗出局，今屆她們捲土重來霸氣依然，法甲開季7戰全勝入31球，女子歐聯則2戰全勝。對手禾夫斯堡女足是今季女子德甲客場王，5戰客場平均每場入4.4球，女歐聯同樣開季2戰全勝，包括主場4:0大勝另一女法甲強隊巴黎聖日耳門，火力同樣澎湃，今場「大」戰可期。

入球大細推介：[3.5]球大

里昂女足季初戰無不克，9戰全勝，其中歐聯2戰半場皆領先之餘，上半場總入球最少2球，累計對上4次主場亦有3次總入球最少2球，習慣搶攻。禾夫斯堡女足客場醒神，計女德甲開季5場作客，4次上半場總入球最少2球，歐聯主場鬥巴黎聖日耳門女足上半場領先2:0，信心大增，入球大戰一觸即發。

半場入球大細推介：[1.5]球大

里昂女足踢進取4-3-3陣式，側擊力強，前鋒位位擅射，上屆在歐聯分組賽跟禾夫斯堡女足同組，成功雙殺對手的同時，上半場在角球數字俱大幅拋離對手，兼合力炮製兩戰的上半場場均5個角球。禾夫斯堡主要以入球能力強大的樸比及比倫史甸恩作雙箭頭出擊，戰術較為多變，客場傾向防守反擊，死球有一定威力。今場將會一如早前鬥巴黎聖日耳門女足一樣，嘗試多爭取角球攻勢，以不同板斧挑戰強手。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

里昂女足人強馬壯，每場不斷輪換好手擔正出擊，攻勢源源不絕。上屆兩戰禾夫斯堡女足場均開出10個角球，兩戰上、下半場角球走勢及戰果相若，上仗歐聯主場大炒弱旅聖普爾頓女足，全場開出多達19:3的懸殊角球比數，今場又會嘗試多用側擊進攻。禾夫斯堡戰力正在增強之中，客場踢法往往更進取，形成防守漏洞較多，上仗歐聯作客鬥實力不強的華拉倫加女足，上、下半場角球數皆落入下風，守將往往要用簡單解圍方式，化解對手攻勢，今場格局不變，角球總數會多。

開出角球大細推介：[9.5]球大

里昂女足季內兩戰歐聯俱半場領先，包括鬥作客上屆盟主阿仙奴女，計近6場全勝5次開出半全場勝/勝。禾夫斯堡近期慢熱，連續兩場聯賽半場落後，上仗歐聯客場鬥華拉倫加女足戰至補時才能絕殺對手。今場預計客軍防守漏洞增多，或又要先落入下風。

半場主客和推介：主勝

同日其他女子歐聯賽事羅馬女足主場對華拉倫加女足。羅馬女足今場會轉踢「4-3-3」陣式，門將盧卡蘇娃近期傷癒，今場將會復出擔正，但狀態普通。球隊上仗國內聯賽大部份時間少踢一人，體力上或未能及時回氣，華迪莎迪將會搶得正選，鎮守防線。



華拉倫加女足主帥莉莎洛迪上仗歐聯領紅牌被逐，今場停賽，未能在場邊督師。球隊今戰將轉踢「3-5-2」陣式，鋒線會加入希芝作正選，夥拍莎維克組成雙箭頭攻堅，有不俗火力。



羅馬女足上仗女歐聯淨吞巴塞隆拿女足4蛋，聯賽階段錄得連敗，始終實力未算頂級；近期在各項賽事表現亦見反覆，今場雖有地利亦看淡。華拉倫加女足上仗女歐聯以1比2僅負禾夫斯堡女足，聯賽階段同樣兩戰全敗，但都是僅敗，表現未算太差；整體戰力應在羅馬女足之上，加上較穩健防守，今場秤先。

推介：羅馬女足主勝

想睇更多賽前分析，>即按<