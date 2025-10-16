阿仙奴女足大捷「加」分

新一屆女子歐聯仿效男子組，行瑞士式聯賽，由18支球隊角逐。衛冕的阿仙奴女足周四深夜作客賓菲加女足，力爭打開勝門。

賓菲加女足在女子葡超已5連霸，今季開局順利，聯賽4戰全勝入17球，就算上仗歐聯初登場作客祖雲達斯女足被看淡下，僅被對手末段反勝而輸1:2，今場遇上歐洲頂級勁旅，無畏無懼。上屆在歐聯決賽神奇打敗巴塞隆拿女足封后的阿仙奴女足，開季表現卻不再神奇，聯賽6戰只得3勝，歐聯初登場被來訪的里昂女足反勝而輸1:2，可幸球隊歐戰經驗豐富，上屆分組賽作客3戰場均總入球5球，遇較弱對手必放開懷抱鬥攻。

入球大細推介：[3.5]球大

賓菲加女足季初勢頭不俗，近4場半場總入球最少開出2球，包括上仗歐聯先開紀錄下，半場跟祖雲達斯女足打和1:1，難得在歐戰大舞台主場鬥衛冕盟主，今場希望繼續扮演急先鋒角色。阿仙奴女足上仗英超上半場入波，最終小勝白禮頓女足，結束4場不勝走勢，歐戰出征前得以提升士氣。球隊上屆歐聯6場分組賽，4次半場總入球最少2球，今次離開主場或能釋放季初追成績壓力，重演進攻威力。

半場入球大細推介：[1.5]球大

賓菲加女足踢進取4-3-3陣式，西班牙國腳前鋒瑪田比亞度掛頭牌，擅長高位逼搶，由邊鋒創造攻空間，更要留意是老牌中堅卡露妮哥絲達今季女葡超已入5球，暫成首席射手，球隊半場場均角球多達6個。阿仙奴女足今季仍多用4-3-3的勝利陣式，注重傳控之餘，亦盡量嘗試利用側擊拉開對手防線，今季各項賽事7場半場場均4.8個角球，今場遇上擅攻的對手，仍會照辦煮碗。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

賓菲加女足在聯賽4戰過後，全隊已有多達9位球員取得入球，3線皆有進攻能手，上仗歐聯跟祖雲達斯女足全場炮製11個角球，連同4場葡超5戰場均亦有10.2個角球。阿仙奴女足季初慢熱火力略減，但連同歐聯，7場場均角球開出10.1個角球，其中上仗鬥白禮頓女足，下半場主力用兩翼側擊求破對手密集，全場共錄得14個角球，今場歐戰對手不算強，預期側擊會取得更大成效。

開出角球大細推介：[10.5]球大

賓菲加女足上仗歐戰作客偷襲得手，但之後處劣勢下，仍能半場打和對手，返主場有力對手先拉成均勢。阿仙奴女足季內慢熱，作客3場半場錄得2和1負，上仗上半場主場攻入白禮頓女足亦只多得對手擺烏龍，今場半場未必可分勝負。

半場主客和推介：和局

賓菲加上仗女歐聯僅負祖雲達斯女足，但下半場體力大降，已未有中目標射門，最終尾段再失守，敗走收場。今場面對實力比祖雲達斯女足高一班的客軍，只怕最終力有不逮。阿仙奴女足今屆保留大部分捧盃功臣，前線王牌阿歷絲雅羅素主力攻堅外，上屆歐聯決賽奠勝的後備功臣布歷絲坦妮絲隨時候命，今場下半場會再度發力，有望打開歐聯勝門。

讓球主客和推介：客勝