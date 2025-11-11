2026年世盃亞洲區外圍賽第5圈由阿聯酋對伊拉克，作主客兩回合賽事，阿聯酋先主場；勝方可以奪取一張世盃外洲際附加賽入場券，向決賽周之路繼續進發。

阿聯酋在第4圈外圍賽1勝1負取得小組第2名，轉戰第5圈；球隊計第3圈主場5戰只共入9球，遇實力接近對手，往往會謹慎應戰。伊拉克在第4圈另一組外圍賽取1勝1和，僅因得球不及主辦地區沙特阿位伯，要轉戰第5圈；球隊作客擅長穩中求勝，上圈兩戰在高壓下仍保持0失球，今場作客仍會先求不失。

入球大細推介：[2.5]球細

兩支西亞球隊熟路，作風同樣慢熱，計第3及4圈外圍賽，阿聯酋12戰有9場半場總入球最多1球；而伊拉克更累計有10場。兩隊上屆世盃外圍賽兩度交手，兩場半場合共只產生1個入球，今場開局又會膠著，試探對手虛實居多。

半場入球大細推介：[1.5]球細

阿聯酋今年4月由在西亞球會有豐富執教經驗的羅馬尼亞教練哥斯米領軍，戰績冒升，大軍今次陣容幾乎全來自國內聯賽精兵，遇強敵會以4-2-3-1迎戰，加強中場控制力，上圈兩戰控球百分比俱佔優，但半場場均僅開出3.5個角球，並不擅於用側擊及角球戰術。伊拉克今年5月由澳洲名帥阿諾特領軍，改踢4-4-2陣式，但以守為攻打反擊，放棄控球優勢；上圈半場場均僅開出3個角球，今場策略不變。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

阿聯酋大戰當前，上圈兩戰重用最終攻入1球的31歲的FC沙迦前鋒卡奧盧卡斯打單箭頭，但此子入球能力平平；球隊仍靠當打中場鴨卜都拉拉馬丹、哈比艾度拉及艾加辛尼，後上中路突破攻門，上圈外圍賽兩場場均6.5個角球。伊拉克第3圈作客5戰場均只有6.6個角球，上圈場均跌至4個角球，更在該兩戰下半場不失1個角球，唯一入波亦是效力荷甲的中場好手伊基比中路放冷箭入波。

開出角球大細推介：[8.5]球細

兩支西亞球隊上屆外圍賽交手，伊拉克半場1勝1和，計對上兩圈鬥西亞球隊作客半場累計2勝3和0失球。阿聯酋縱有主場之利，但第3圈5場主場半場只錄得2勝2和1負，上圈兩戰半場0入球，今場上半場亦難分高下。

半場主客和推介：和局

阿聯酋當然希望在今次首回合先贏波，但上圈表現平平之餘，近5次對戰伊拉克僅3和2負不勝。伊拉克目標是次回合返主場全力搏殺，以該隊近5場4勝1和的佳績，今場作客要全身而退，任務不難達成。

主客和推介：和局