B組原本是重頭戲碼的「雙瑞」戰，如今變成榜頭榜尾戰，出線形勢大好的瑞士，周六晚迎戰許勝不許和的瑞典。

瑞士賽前在歐洲區B組3勝1和排榜首，取首名直接出線形勢大好；球隊向來防守穩固，外圍賽4戰0失球，今場又會穩陣行先。瑞典今屆外圍賽表現令人極度失望，就算擁有兩大身價非凡的英超球星出任箭頭，卻無法擦出火花，4戰外圍賽只得1分入2球，其中3場入球交白卷，今場作客榜首瑞士，要搶攻爭勝只怕無能為力。兩軍近5次交手，總入球最多2球，今場入球亦不會多。

入球大細推介：[2.5]球細

瑞士近年成為大賽常客，之前連續五屆出席世盃決賽周，近兩屆歐國盃入8強，球員大賽經驗豐富；今年各項賽事6勝2和不敗之餘，對上7場上半場0失球；由於同組同時間上演斯洛文尼亞鬥科索沃，形勢大好的瑞士更好睇定來踢，不用急進。包尾瑞典除爭取贏波已無退路，但4場外圍賽半場合共只入1球，今場更缺少養傷的約基利斯，以及負傷入選的阿歷山大伊沙克，國家隊「雙鋒」殘缺，只能先穩守打快擊。

半場入球大細推介：[1.5]球細

瑞士由名將耶堅領軍多年，近年慣用4-3-3陣式迎敵，中場大腦格列沙加後上支援三位擅長快速反擊、走位靈活的前鋒，包括今屆B組外圍賽首席射手比列安保路攻堅，少用側擊落底傳中，今屆外圍賽4戰上半場場均只有4.7個角球。瑞典前帥踢3-5-2多用側擊卻無法為兩大箭頭，打開二人在外圍賽入球荒的悶局，上半場場均同樣4.7個角球；但今場易帥又缺前鋒，變陣出擊預期側擊力大減。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

兩軍上次合力交出13個角球，但卻是由作客的瑞士一方帶起。瑞士計今屆外圍賽主場兩戰輕鬆取勝，但場均只有7個角球，兩翼丹尼杜耶及魯賓華加斯今場會伺機突入中路破門。瑞典今屆外圍賽作客場均只有5.5個角球，攻勢疲乏，今場由短約主帥樸達領軍，或改用他擅長的3-4-3陣式，匆匆上任只有大半個月，球員不易適應，作客鬥防守堅固的瑞士，今場應無法協力製造大量角球。

開出角球大細推介：[9.5]球細

瑞士今屆4場外圍賽半場2勝2和，但今場形勢上不用急攻，而首循環兩軍交手半場亦打和0:0。瑞典對上3場外圍賽全敗，上半場1球不入，今場望先求不敗穩住軍心。

半場主客和推介：和局

瑞士今場若能再贏，首名出線呼聲高唱，球隊陣容結構平均，軍心又穩，有力在今屆「雙殺」對手。瑞典下半場或要豁出去搶3分保出線生機，只怕作客焗攻危機更大，不值博反彈。

主客和推介：主勝

同日另外世盃外歐洲區J組賽事，由哈薩克主場對比利時。哈薩克續由看守教練拜舒芬路夫領軍，球隊續以「4-2-3-1」陣式出戰，外流效力辛尼特的隊長中堅艾立比繼續入選，統領防線，但其他隊友質素一般，此子獨力難支。比利時門將泰拔高圖爾斯因小腿受傷退隊，曼聯門將拿文斯有望首度為比利時擔正上陣。隊長中場泰利文斯傷癒歸隊，在奇雲迪布尼因傷缺陣下，泰利文斯將肩負臨場領軍重任。利爾守將尼高爾及布魯日前鋒華文治同是首次入選，具不俗潛力，應會先任後備。前線仍有大勇的李安度杜沙特及謝利美杜古支撐，火力強勁。

哈薩克上仗世盃外與北馬其頓打和1比1，表現已有交代，近兩場世盃外1勝1和，但7戰只得7分，今場戰意有疑點；加上實力不及對手，凶多吉少。比利時上仗世盃外以4比2大勝威爾斯，6戰4勝2和，必會繼續全力爭勝，望盡早鎖定直接出線資格，整體實力超班，勝券在握。

至於E組賽事格魯吉亞主場對西班牙 。格魯吉亞主帥沙洛點兵時向傳媒解釋，近年防線人腳變動大，影響了成績。維拉利爾前鋒米卡達捷因傷退隊，鋒線只能靠巴黎聖日耳門的大將基華拉斯基利亞支撐。大門續由利物浦門將馬馬達舒維利把守，但防線缺乏高質素後衛支援。西班牙點兵，巴黎聖日耳門中場法比安彭拿傷癒歸隊。大軍雖有不少傷兵，包括超新星耶馬爾接受手術後退隊，但鋒線仍有丹尼爾奧莫及奧耶沙巴爾等支撐。中堅甸恩侯辛是唯一一位入選的皇家馬德里球員，畢爾包門將烏尼西蒙繼續把守最後一關。

格魯吉亞上仗世盃外以1比4慘敗於土耳其腳下，小組連敗，出線機會渺茫，球員鬥志或有限，實力亦不足。西班牙上仗世盃外以4比0大勝保加利亞，小組4戰全勝，出線形勢大好，實力超班；即使未必以最強陣容出擊，客勝仍可穩開。

