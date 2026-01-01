紐卡素「角大」撼曼城

英聯賽4強首回合周二打頭陣，由上屆盟主「喜鵲」紐卡素迎戰「藍月」曼城。

兩軍近年熱衷爭英聯盃，紐卡素近3屆兩度打入決賽，並且是上屆冠軍。曼城自2017/18年度起連奪4屆英聯盃，近屆成績雖然平平，但由於上屆未有重要奬盃落袋，英聯盃會是藍月季內首項可爭逐的重要獎盃，不會怠慢。兩軍剛在英足盃各自跟對手開出入球騷下，成功過關，今場不少常規主力會在輪換下擔正出場，務求在首回合拔頭籌。不過兩軍近年交手入球不算太多，計近8次交手，6次總入球最多3球，其中兩場盃賽對賽包括紐卡素在英聯盃主場1:0勝出，以及曼城在英足盃主場贏2:0，今場亦會是「細」均力敵之戰。

入球大細推介：[2.5]球細

紐卡素上仗英足盃第3圈主場上半場跟般尼茅夫打和0:0，累計季內7戰各項盃賽主場5次總入球最多開出1球，主場氣氛一向熾熱但球隊踢法未算急進。曼城上仗英足盃主場狂勝英甲埃克塞特，但未可作準；計近3場英超作客上半場只錄得1勝2和共入1球，季內英超首循環作客鬥紐卡素，半場踢成0:0。

半場入球大細推介：[1.5]球細

紐卡素一向以4-3-3陣式迎敵，兩翼不乏好手，配合新高大中鋒禾達美迪如魚得水，計季內主場7戰盃賽主場，場均開出10.8個角球。曼城以4-2-3-1踢法為主導，剛由般尼茅夫簽入貴價翼鋒安東尼施美安，即在英足盃登場交出1入球1助攻，球隊進攻如虎添翼。這位新兵受益今季改例，今場仍可為新東家在英聯盃披甲。兩隊計近8次交手，場均角球11.3個，包括季內在紐卡素主場交手更合力炮製14個角球，今場又會是一場鬥攻的角球大戰。

開出角球大細推介：[10.5]球大

兩隊上仗英足盃排陣略有保留下，仍能各自在上半場跟對手鬥多角球。紐卡素今場將讓最強翼鋒安東尼哥頓及另一中場主力祖連頓先出場，開波即會加強側擊；球隊季內7戰盃賽主場上半場錄得場均5.8個角球，上仗更跟般尼茅夫在上半場會力炮製7個角球。曼城另一星級快馬謝利美杜古上仗後備出場，此子跟隊內英超入球機器、上仗半場已換走的艾寧夏蘭特合作更純熟，在邊路會產生極大威脅。兩隊近8次交手，上半場場均錄得5.5個角球，今場兩軍進攻模式繼續先照辦煮碗。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

紐卡素對上兩場盃賽主場面對英超對手，皆無法在上半場佔得優勢，計對上8次跟曼城交手，上半場更僅錄得1勝2和5負劣績，始終球隊人腳不及曼城平均，近期缺受傷主力中堅下，主場防守亦欠穩陣。曼城上仗狂數英甲隊，今場北上紐卡素必然信心滿滿，不但近年對賽佔優，計季內5戰盃賽作客半場錄得4勝1和佳績，作客皇家馬德里亦能半場領先，今場可博客隊半勝。

半場主客和推介：客勝

計對上3季英聯盃4強首回合共6戰必能分出勝負。曼城近年始終是英超擂台躉之一，主帥哥迪奧拿對爭逐任何盃賽向來不會輕易放過，球隊季中加碼添兵更顯下半季野心，加上計近8次對賽錄得5勝1和2負佔優下，今場要先下馬威，當然要支持曼城。