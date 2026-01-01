黑貓主場「細」鬥般尼

英超本輪壓軸戰由兩支升班馬交手，「黑貓」新特蘭周一深夜主場迎戰般尼。

兩支升班馬季內走勢南轅北轍，新特蘭藉主場強大威力仍企穩中游；相反般尼升班後一直捱打，目前降班危機深重。新特蘭在光明球場主場出戰英超11戰不敗但只入18球失9球，踢法側重控球在腳，以守為攻轉動快速。至於般尼雖然季內11戰英超作客只得5分，但近期作客防守表現明顯好轉，近3場英超作客2和1負，場場總入球2球。兩軍近年交手互有勝負，但計對上4次交手總入球最多只有2球，今場入球亦傾向少。

入球大細推介：[2.5]球細

新特蘭是現時聯賽唯一主場不敗球隊，在光明球場慣性開賽先試探對方虛實為主，推進節奏不快，11戰英超主場半場9次總入球最多1球。般尼季內雖然是聯賽作客倒數失球第2多球隊，但上半場往往憑鬥心及充足體力，跟對手拉成均勢，11戰英超作客半場7次總入球最多1球。兩隊近季交手模式亦接近，半全場入球皆少，計近4次對賽半場全開最多1球，今場兩軍又會謀定後動。

半場入球大細推介：[1.5]球細

新特蘭主要以5-4-1或4-2-3-1陣式出擊，在法籍功勳領隊里比斯帶領下，主要由中後場多作傳控發動攻勢，睇準交出致命直線予箭頭波貝比或威爾遜伊斯多攻門，少用側擊快放，計季內11戰主場上半場場均只有3.3個角球。般尼升班後仍由英籍波士史葛柏加領軍，踢法粗枝大葉，主要用3-4-2-1陣式，少見有美妙組織埋門；但近期防守轉好明顯開波即加強中場攔截力，試圖為防線先行減壓。般尼計對上3場英超作客，有兩場上半場0角球貢獻。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

新特蘭今季比賽風格統一，戰至下半場中段多數會輪換另一箭頭出場，繼續在中場囤重兵爭取控球百比多之餘，讓鋒將試圖以一人之力向對手防線施壓，製造前場空間及入球機會，季內11戰主場場均角球只有8個。般尼近年對賽不落下風，包括首循環憑主場之利勝2:0；而計兩隊近3季共5次碰頭，場均角球只有7.2個，今場又會是搶中場主導權的激戰。

開出角球大細推介：[9.5]球細

新特蘭主場求穩，季內11戰主場上半場錄得3勝6和2負，和局比例逾半數。般尼作客雖差，計英超上半場未嘗領先但11戰錄得5和6負外，兩隊對上4次交手3次半場開出0:0。

半場主客和推介：和局

新特蘭在光明球場威力非同少可，重返英超首季主場單計上半場取3勝6和2負只入5球，爆升至單計下半場錄得7勝2和2負共入13球；保住英超主場全場不敗佳績之餘，後勁特強，今場有力報回首循環敗辱。般尼近況只是稍為回穩，客場戰力再打折扣韌力一般；季內作客單計下半場失球比上半場更多，遇上愈夜愈醒神的黑貓，搶分恐怕力有不逮。

主客和推介：主勝

同日意甲賽事烏甸尼斯土場 對 羅馬 。烏甸尼斯上仗意甲踢「3-4-2-1」陣式，再次由基倫戴維斯踢單箭頭，艾法阿達擔任後上殺手；二人亦有出色表現，艾法阿達上半場先開紀錄，雖然之後被對手追平，但下半場輪到翼衛阿歷辛度沙洛利及基倫戴維斯再各入一球，助球隊贏波而回。 羅馬上仗意甲續派剛從阿士東維拉來投的前鋒唐耶爾馬倫踢正前鋒，配合保羅戴巴拿及馬迪亞斯索利後上攻堅，但他們表現平平無奇；幸好球隊先失一球下，靠後備鋒將羅倫素柏歷堅尼射入12碼扳平，主場力保不敗。

烏甸尼斯上仗意甲以3比1擊敗維羅納，取得近3仗聯賽的首勝，但論狀態及進攻表現時好時壞；計近4場聯賽主場只嘗1敗，今場先求穩守。羅馬上仗意甲以1比1賽和勁敵AC米蘭，聯賽3連勝走勢雖被打斷，但近期防守表現依然出色；計聯賽作客連勝0失球，今場「入球」細值得看好。

另外，西甲賽事馬略卡主場 對 西維爾 。馬略卡前隊長丹尼洛迪古斯因與主帥阿拿沙迪不和，近期一直被棄用，早前正式解約並轉投雷加利斯，鬧劇告終。中場重心馬斯卡利續約一事停滯不前，亦會影響集中作賽。雙箭頭梅利基與馬迪奧祖斯夫，上仗聯賽表現齊齊走樣，發揮飄忽。 西維爾中場尼曼查古迪積累積黃牌夠數，今場停賽，可幸巴迪斯達文迪卻及時波監刑滿，將可復出擔正頂上。球隊將前鋒艾方干沙利斯外借離隊，但同時成功借用前鋒馬奧比，鋒力有望不跌反升。前鋒艾哥阿當斯上仗聯賽射入12碼，近兩場聯賽入3球；有傳球會有意將他賣走，此子也會搏命爭取好表現。

馬略卡上仗聯賽淨吞馬德里體育會3蛋，近期表現平平，近4場聯賽1勝3負，防守不穩，士氣亦差，今場縱在地頭出戰，也難有勝望。西維爾上仗聯賽以2比1力克畢爾包，終止了聯賽連續4場不勝劣績，狀態終見回穩；實力亦不遜馬略卡，今場有力坐和望贏。

