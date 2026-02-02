阿仙奴劏「車」入決賽

英聯盃4強次回合周二深夜先演倫敦打吡，首回合領先3:2的阿仙奴返主場對車路士。

力爭季內四冠王的兵工廠，上次首回合先作客鬥車路士，差不多精兵盡出並搶攻下，最終3:2贏波而回。球隊自2020年捧走英足盃後，未嘗打入主要盃賽決賽，今季在人腳鼎盛下，明顯不放過任何搶盃的機會；加上主場一向攻力充足，對上3場盃賽主場包括歐聯3:2贏卡拉特及3:1氣走拜仁慕尼黑，顯示地頭踢盃賽踢法更開放。車路士上次交手在大部分時間捱打下，最終僅輸1球算執身彩，今場已無退路要焗攻求勝；球隊季內作客踢大小盃賽，皆喜歡跟對手鬥攻，總計8場盃賽作客6次開出總入球最少4球，今場倫敦打吡有望再開入球騷。

入球大細推介：[3.5]球大

頂級倫敦打吡向來戰況激烈，上次交手阿仙奴上半場佔盡優勢下，早段打開缺口領先1:0至半場；累計近6次交手，上半場總入球最多1球。阿仙奴季內踢盃賽主場傾向先保守，歐聯及英聯盃共6場主場，4次上半場總入球最多1球。車路士出戰國內盃賽作客亦較歐聯穩陣，季內英聯盃及英足盃4戰上半場作客3次總入球最多1球；今場又有首回合停賽的中場悍將摩西斯卡些度復出，中場攔截力有望增強，料開局戰況不會一面倒。

半場入球大細推介：[1.5]球細

兵工廠雖然死球入波了得，被稱為Corner FC(角球球會)，上次交手初段便靠角球攻勢打開缺口；但其實季內平均跟對手合力製造大量角球數目的場次不多，計英超主場場均只有8.25個角球，今季6戰盃賽主場場均只有8.8個，數據相若。車路士近期作客多用靈活箭頭配合4-2-3-1出擊，兩翼會嘗試引球自行突破；計英超場均作客只有9.5個角球，大小盃賽共8戰作客更跌至場均7.2個角球，今場角球亦未必如首回合多。

開出角球大細推介：[10.5]球細

兵工廠主場傾向開波發動一輪猛攻後，慢慢放緩比賽節奏再調整進攻陣式，季內在酋長球場出擊盃賽，甚少開局即跟對手展開角球大戰，計6戰盃賽上半場場均只有3.4個角球，對上3季英超主場鬥車路士上半場場均4個角球。車路士翼衛側擊能力較弱，作客鬥強敵更不敢肆意上前協助翼鋒進攻，計季內8戰盃賽作客上半場場均只有3.8個角球。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

撇開上仗歐聯主場對弱旅卡拉特，兵工廠該仗開局肆意搶攻並頻頻得手；其實該隊主場踢盃賽開局頗為保守，季內兩戰英聯盃主場鬥白禮頓及水晶宮，半場俱跟對手0:0打和；既然英聯盃4強首回合已有1球在手，今場可睇定來食。車路士作客踢盃賽多數慢熱，上周中歐聯半場落後拿玻里1:2記憶猶新；計近3次聯賽作客阿仙奴上半場更1球不入，今場若上半場再有差池，更難平反敗局，相信要謹慎行事。

半場主客和推介：和局

回看對上3季英聯盃4強次回合共6戰，主隊錄得5勝1和的壓倒性優勢。兵工廠求盃若渴，比賽中途又可調動另一批精兵入場加大進攻力度；遇上焗攻的車路士，估計主隊下半場有更多進攻空間，有望雙殺對手殺入決賽，為爭季內四冠王邁出重要一步。