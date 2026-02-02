奧林比亞「細」守有「利」

中北美洲冠軍盃第1圈周三早上揭開戰幔，其中墨超勁旅CF阿美利加，首回合先作客洪都拉斯傳統班霸CD奧林比亞。

中冠盃自2024年起改制，共有27支參賽球隊。頭4圈以主客兩回合淘汰賽形式分勝負，決賽則一場過；當中5支聯賽或盃賽冠軍級球隊第1圈輪空，直入16強，而其餘22支球隊先在第1圈作主客兩回合決出高下，爭取過關。洪都拉斯傳統班霸CD奧林比亞在新賽制下首次登場，該隊在國內首階段常規聯賽封王，單計主場10戰7勝3和僅失12球；而踏入新一年的次階段聯賽開局3戰1勝2和，當中兩戰主場1勝1和，今場遇上強敵先佔主場之利，仍會謹慎行事。墨超球隊今屆六路興兵，除了托盧卡直入16強外，其餘皆要出戰今屆第1圈比賽。CF阿美利加客場戰力一向會打折扣，在新一年墨超次階段聯賽2戰作客全和對手0:0；球隊前季曾出戰中冠盃第1圈比賽，結果先作客不敵尼加拉瓜球隊，靠次回合返主場反勝過關，今場牌面秤先亦不會掉以輕心，先謹慎行事。

入球大細推介：[2.5]球細

根據中北美洲冠軍聯賽排行榜，墨超排榜首，緊隨其後是美職、哥斯達黎加及洪都拉斯頂級聯賽；貴為洪都拉斯傳統班霸的CD奧林比亞，戰力不會太差。球隊計今年次階段聯賽3場半場錄得1勝2和，入少失少，今場地頭出擊必先以守為攻。CF阿美利加風格慢熱，首階段墨超9戰上半場計只得1勝僅入6球，次階段開局頭兩場作客俱跟對手打和0:0，今場開局入球亦不會多。

半場入球大細推介：[1.5]球細

CD奧林比亞主力絕大部份為土炮，當中兩大前鋒佐治賓古基及荷西賓度，屬現役洪都拉斯國腳，上場聯賽跟中場國腳佐治艾華利斯只以後備出場，一眾主力似是為今場大戰留力。球隊踢法硬朗簡單，單計新季3場聯賽跟對手場均開出11個角球，應是今場爭取入球的其中主要戰術。CF阿美利加現役墨西哥國腳不多，前線以外援為主並踢4-2-3-1陣式，主要由中後場一輪搓傳交兩翼側擊突破。球隊上仗墨超打開新季勝門，只見兩翼側擊厲害，可惜前鋒把握能力平平，否則不只贏2:0；今場對手不強，經過一輪試探後，會有信心跟對手展開側擊大戰。

開出角球大細推介：[9.5]球大

CD奧林比亞季內兩場主場聯賽錄得1勝1和之餘，上半場限製對手0角球貢獻，並同樣在下半場才加大全方位進攻力度。同樣CF阿美利加季內4場聯賽上半場場均只有3個角球，今場作客先求不失，該隊得與失角球的鏡頭不會多。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

CD奧林比亞計季內12場首、次階段主場聯賽，累計7次開出半全場主/主，領先後從未在下半場反敗，顯示地頭出戰上半場特別硬淨；今場乘主場氣勢，有力在上半場跟勁旅周旋到底。CF阿美利加作客踢法傾向慢熱，季內首、次階段墨超作客11戰上半場共7次跟手開和局，明知對手主場硬淨，今場上半場會睇定來踢。

半場主客和推介：和局

墨超球隊向來在中冠盃霸氣十足，改制後近兩屆俱封王；計近兩屆共10支參戰中冠盃第1圈的墨超球隊，共有9隊成功打入16強；CF阿美利加大賽經驗較豐富，近期狀態開始上力，今場作客仍有力先拔頭籌。