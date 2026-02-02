英聯賽4強次回合周三深夜續演好戲，「藍月」曼城帶着首回合贏2:0優勢，返主場再鬥上屆盟主「喜鵲」紐卡素。

兩軍在上周中歐聯聯賽命運各異，藍月主場2:0打敗加拉塔沙雷躋身前8位，直入16強。喜鵲作客苦戰1:1逼和巴黎聖日耳門，無奈跌出前8，要轉戰淘汰圈附加賽；今場又要試圖在英聯盃平反首回合0:2敗局，但喜鵲要作客反勝自2017/18年度起連奪4屆英聯盃的藍月而打入決賽，任務艱巨。始終紐卡素主強客弱，作客入球數字會大減。兩軍對上9次交手，7次總入球最多3球，藍月在英超主場跟阿仙奴是失球最少兩隊，今場又有兩球優勢在手，不用全場跟對手鬥攻。

入球大細推介：[3.5]球細

兩隊上次交手，上半場以主場的紐卡素攻勢較多，可惜失機頻頻，只能跟對手半和0:0；延續兩隊近年交手上半場少入球的戰況，累計近9次上半場交手6次上半場總入球最多1球。紐卡素如今陷入逆境，但計對5次作客伊蒂哈德球場上半場錄得0入球之餘；對上2場盃賽作客，先後在上半場先失守於主場的利華古遜及巴黎聖日耳門腳下，今場又要博上半場保住不失，伺機以突擊制敵。

半場入球大細推介：[1.5]球細

曼城以4-2-3-1踢法為主導，上月由般尼茅夫簽入貴價翼鋒安東尼施美安，在首回合大出風頭，接應另一快馬謝利美杜古底線傳中先開紀錄。藍月計季內6戰主場大小盃賽，場均只有9.1個角球，計英超主場場均亦只有10.1個角球；今場明知對手側擊煞食，會多用中後場傳控減輕防線壓力，盡力減少失角球，尤其下半場大局已定下，或放慢進攻節奏求順利晉級。紐卡素一向以4-3-3陣式迎敵，喜用兩翼側擊予新中鋒尤尼韋沙或禾達美迪，在中路突破攻門，可惜二人上次跟藍月交手時失機頻頻。喜鵲季內英超作客場均角球只有11個不及主場多，計近5次作客曼城亦只有場均9.8個角球，今場估計下半場角球數字會有所放緩。

開出角球大細推介：[11.5]球細

曼城今場早段或仍會嘗試主攻，務求盡快擊潰紐卡素戰意；計近3次對賽，上半場全部開出6個角球。紐卡素今季4戰盃賽作客上半場均亦錄得6.2個角球，兩隊一眾快馬上半場有氣有力有鬥心，有機會先鬥側擊產生不少角球。

半場開出角球大細推介：[5.5]球大

曼城貴為英超上半場搶攻王，計當中主場12戰更錄得9勝2和1負只失4球；近仗盃賽主場亦頻頻出現上半場即領先，鎖定勝局的走勢。藍月計近5次主場上半場對紐卡素更錄得全勝兼0失球，擺明格食格，主隊半勝可成為今場重心投注選項。

半場主客和推介：主勝

曼城主帥哥迪奧拿不會輕易放過爭奪任何盃賽，挾近11次主場對賽全勝紐卡素的驕人往績；若能雙殺對手打入英聯盃決賽，必可燃起眾將季尾在其他戰線的爭霸信心，今場再捧曼城。