香港時間周四早上繼續上演中北美洲冠軍盃第1圈首回合，墨超名牌蒙特雷將作客危地馬拉球隊夏拉祖。

中冠盃自2024年起改制，共有27支參賽球隊。頭4圈以主客兩回合淘汰賽形式分勝負，決賽則一場過；當中5支聯賽或盃賽冠軍級球隊第1圈輪空，直入16強，而其餘22支球隊先在第1圈作主客兩回合決高下，爭取過關。近年在危地馬拉聯賽冒起的夏拉祖，以中美洲盃亞軍首分，首次參加改制後的中冠盃；該隊在季內首階段聯賽計主場12隊排名第9，平均每場失1球，可幸新一年次循環兩戰主場全勝入6球，包括剛戰打敗國內勁敵通訊FC，今場硬撼墨超名牌，藉地利不會就手旁觀。蒙特雷近兩屆在中冠盃先後打入4強及16強，包括2024年曾在第1圈遇通訊FC，作客大勝對手4:1，已有作客危地馬拉球隊的愉快經驗，今場不會留手，必主攻出擊。

入球大細推介：[2.5]球大

根據中北美洲冠軍聯賽排行榜，墨超排榜首，緊隨其後是美職、哥斯達黎加及洪都拉斯聯賽；之後是區內排第5位的危地馬拉聯賽，但夏拉祖近年在國內成績未算最頂級，現役國腳甚少，慶幸是次階段聯賽開局，一反首階段聯賽主場不濟的成績，頭兩場上半場俱能領先對手並直領到底，今場必有不俗戰意嘗試跟對手搶攻。蒙特雷大賽經驗豐富，去年夏天出戰世冠盃戰至16強才不敵多蒙特；在墨超次階段聯賽開始上力，對上3場墨超上半場總入球最少2球，今場預計開局即鬥得燦爛。

半場入球大細推介：[1.5]球大

夏拉祖主要以4-3-3陣式迎敵，隊中不乏美洲外援，雖然多數年事已高，但包括哥倫比亞的伊頓迪亞斯及哥斯達黎加的史提芬加頓拿斯，在前線踢法全面，入球能力充足。球隊剛戰在聯賽大戰跟通訊FC全場合力開出10個角球，今場會照辦煮碗，望多用側擊制敵。蒙特雷遇弱會轉踢4-2-3-1陣式加強側擊，隊中不乏著名外援，包括前曼聯翼鋒安東尼馬迪爾、西甲名將奧甘波斯及簡拿尼斯，近期進攻上力，角球數字急升；單計兩場作客聯賽全勝兼場均開出12.5個角球，今場食髓知味。

開出角球大細推介：[9.5]球大

夏拉祖上仗聯賽主場大戰，單計該隊上半場已貢獻6個角球，搶攻成效不俗，打亂對手陣腳。蒙特雷新季聯賽4戰上半場場均開出5.7個角球，踢法進取，包括上仗開波不久即輸角球，導致己隊守將擺烏龍先落後，今場或又會是防守缺口，引領主隊多側擊博角球揾著數。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

夏拉祖計首階段聯賽主場上半場勝率不足五成，相反蒙特雷新季兩場聯賽作客上半場分別已領先2:0及3:0，遇弱往往攻其無備，快刀斬亂麻，今場有力領先半場。

半場主客和推介：客勝

貴為墨超名牌的蒙特雷，近兩屆中冠盃第1圈首回合作客錄得全勝，每場最少淨勝2球，打好晉級根基；加上該隊近戰入球不缺，作客以攻為守，今場有力輕鬆取勝而回。