車仔有力「大」破虎穴

英足盃第4圈周五深夜揭開戰幔，英超勁旅「藍戰士」車路士打頭陣，作客鬥英冠「老虎」侯城。

侯城由去年年尾起，表現火熱，不經不覺已躋身英冠前列位置，主場沒有退縮理由；預計今場被看低一線下壓力反而不大，有望在比賽較後時間，放手一搏。貴為去年夏天世冠盃盟主的車路士，今季經歷不少動盪，年初易帥由羅仙尼亞上任後，近期勝率頗高，只曾在英聯盃兩度不敵英超榜首阿仙奴。藍戰士新一年目標將會主攻盃賽，計對上4場盃賽作客，3次開出總入球最少4球，包括英足盃第3圈5:1大炒英冠查爾頓，今場又抽到作客遇英冠對手，沒有保守的理由。

入球大細推介：[3.5]球大

侯城上圈英足盃主場鬥同級布力般流浪，互無紀錄，要戰至鬥射12碼才淘汰對手。球隊計對上7戰主場，5次半場總入球最多1球，今場先求穩守困強敵。車路士作客出戰國內盃賽反而較歐聯穩陣，季內英聯盃及英足盃5戰上半場作客4次總入球最多1球，包括上仗英聯盃明知要博反勝晉級，主帥仍選擇保守排陣，謀定後動。

半場入球大細推介：[1.5]球細

侯城季前聘得波斯尼亞籍主帥贊基路域領軍，主踢4-2-3-1陣式，踢法簡單直接，兩位前場射手奧利華麥貝尼及祖謝赫特，以往有不少英超出賽經驗，今季腳風甚順，有獨自闖關能力；球隊側擊力不強，季內聯賽主場場均角球9.3個，遠比作客場均少。車路士上次盃賽作客改踢3-5-2陣式，今次對手不強，未必會用慣常單箭頭；反而多由中前場球員搓傳突入搵食，計季內盃賽客場9戰場均只有7.2個角球，其中鬥低組別球隊3場比賽場均跌至7.6個角球。

開出角球大細推介：[10.5]球細

侯城季內只曾兩戰盃賽，皆鬥英冠球隊，不論季初英聯盃作客鬥域斯咸，又或是第3圈英足盃主場鬥布力般流浪，開局踢法俱保守，兩場上半場場均角球只有4.5個。侯城計今年聯賽主場4戰，上半場仍然慢熱例跟對手中場混戰居多，場均只有3.7個角球。車路士翼衛側擊能力較弱，計季內9戰盃賽作客上半場場均只有3.8個角球，其中鬥低組別球隊共3場，上半場場均只有4個角球，預期又會在上半場跟侯城先鬥搶中場控制權。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

侯城季內兩戰盃賽，上半場同樣跟對手未分高下，計對上7次主場上半場5戰不敗，主場開局表現平穩。車路士作客踢盃賽多數慢熱，上仗鬥阿仙奴半場跟手悶和；就算季內盃賽3鬥低組別球隊上半場只曾1勝，盃賽多用副選出場，又會穩陣行先。

半場主客和推介：和局

侯城上圈英足盃未有派出最強陣容出賽，縱有主場之利但全場中框攻門寥寥，僅靠射贏12碼過關；加上現時有力爭逐升班資格，以該隊對上7屆英足盃最佳成績只是第4圈，盃賽非出擊重心兼要遇上頂級英超勁旅，只怕又要行人止步。車路士盃賽戰至下半場慣會出動部分精銳加大進攻力度，上圈英足盃作客下半場四度攻破英冠查爾頓大門，今場有望下半場發力，輕鬆闖第5圈。